Maxim Cajkovic fait mal à l’Armada

Un but de Maxim Cajkovic en prolongation a permis aux Sea Dogs de vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 2 à 1, dimanche, à Saint John.

Cajkovic avait également participé au but égalisateur, inscrit au deuxième vingt, en avantage numérique, par Brady Burns.

Simon Pinard a été le seul joueur de l’Armada à déjouer Noah Patenaude, qui a réussi 38 arrêts devant le filet des Sea Dogs.

Le gardien Olivier Adam a tout de même bien fait dans la défaite, lui qui a repoussé 40 des 42 tirs des favoris de la foule.

Il s’agit d’un troisième revers consécutif pour l’Armada, qui tentera de renouer avec la victoire vendredi contre les Cataractes de Shawinigan, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Quatre points pour Pelletier

À Bathurst, Jérémy Martin a marqué deux fois dans un gain de 5 à 3 des Cataractes contre le Titan. Ses coéquipiers Vasily Ponomarev, Kirill Nizhnikov et Charles Beaudoin ont aussi touché la cible. Il s’agit d’une sixième victoire en autant de matchs pour les Cataractes.

À Charlottetown, Thomas Casey a enfilé deux buts pour mener les Islanders à victoire de 5 à 2 contre les Mooseheads de Halifax.

À Sydney, Jakob Pelletier a récolté quatre points, dont deux buts, dans une défaite de 5 à 4 des Wildcats de Moncton contre les Eagles de Cap-Breton. Ryan Francis a fait la différence avec son deuxième but du match.

À Chicoutimi, Alex Beaucage a marqué son deuxième but du match en prolongation pour permettre aux Huskies de Rouyn-Noranda de vaincre les Saguenéens 4 à 3.

À Québec, Taro Jentzsch et Nathael Roy ont chacun marqué deux buts dans un gain de 7 à 3 du Phoenix de Sherbrooke contre les Remparts. Julien Anctil s’est aussi illustré du côté des visiteurs en amassant trois points (1 but et 2 aides).