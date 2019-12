Laurence St-Germain chute, mais ne regrette rien

Contrairement à ses deux dernières Coupes du monde en slalom à Killington, Laurence St-Germain a connu des difficultés sur la piste vermontoise, dimanche, elle qui a chuté à sa deuxième descente de la journée.

«C’était vraiment glacé et je suis tombée dans le pitch aux deux tiers du parcours environ. J’étais en retard dans le tracé, j’ai chuté sur le côté, puis j’ai glissé jusqu’en bas», a raconté la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges.

«J’ai bien skié en deuxième manche et j’ai fait une petite erreur. Au moins, je ne suis pas tombée parce que je n’attaquais pas. Je suis contente de mon ski et je ne regrette rien.»

L’Américaine Mikaela Shiffrin a reçu la médaille d’or sous les acclamations de la foule grâce à un cumulatif de 1 min 50,45 s. Il s’agit de sa 62e victoire en Coupe du monde et de sa quatrième consécutive à Killington. La Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Anna Swenn Larsson ont respectivement obtenu l’argent et le bronze.

St-Germain s’était classée dans le top-15 lors des deux éditions précédentes de la Coupe du monde de Killington.

Cook 50e à Lake Louise

En action à la Coupe du monde de Lake Louise, en Alberta, Dustin Cook s’est classé 50e en super-G. Pour sa première compétition sur le circuit cette saison, l'athlète de Lac-Sainte-Marie a affiché un temps de 1 min 34,46 s.

L’Autrichien Matthias Mayer est monté au sommet du podium avec un chrono de 1 min 31,4 s. L’Italien Dominik Paris (+0,40 seconde) a remporté l'argent, tandis que l’Autrichien Vincent Kriechmayr (+0,49 seconde) et le Suisse Mauro Caviezel sont arrivés à égalité, en troisième place. Brodie Seger a été le meilleur Canadien en finissant au 16e rang (+1 minute 47 secondes).