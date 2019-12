«Je suis en cr...» - Claude Julien

Claude Julien a déversé son fiel sur l'arbitrage après la huitième défaite consécutive de sa troupe, dimanche soir à Boston.

«Je suis en cr... (I'm pissed off)», a avoué aux journalistes anglophones l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, qui a critiqué la punition décernée à Nick Cousins pour avoir retenu Torey Krug en troisième période.

Alors que la marque était de 1-1, David Backes a inscrit le but qui a fait la différence dans la victoire de 3-1 des Bruins.

«L’arbitre était mal placé pour faire un appel, a fait valoir Julien. On le voit. Le filet est entre lui et les joueurs. C’est décevant parce qu’on avait besoin d’une victoire, et non de cette situation qui joue contre nous. C’est là que la donne a changé. J’aurais aimé être ici pour dire qu’on a joué un match solide, qu’on a gagné ou au moins récolté un point, mais malheureusement, ce n’est pas le cas.»

Malgré tout, l’entraîneur continue de croire que l’équipe finira par être récompensée si elle y met l’effort.

«Il faut rester concentré et ne pas se laisser abattre, sinon on ne s’en sortira jamais. Éventuellement, la chance va tourner de notre côté. Lorsqu’on travaille fort, c’est ce qui arrive normalement», a mentionné Julien.

