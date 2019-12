Antoine Roussel est prêt à revenir dans la LNH

Les Canucks de Vancouver ont rappelé l’attaquant Antoine Roussel, lui qui effectuait une remise en forme dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec les Comets d’Utica.

C’est ce que révélait le réseau TSN, dimanche matin.

Le Français de 30 ans a disputé son dernier match dans la Ligue nationale de hockey le 13 mars dernier. Lors de cet affrontement contre les Rangers de New York, il a subi une blessure à un genou qui a nécessité une opération.

En deux rencontres avec les Comets, Roussel a fourni une mention d’aide et écopé de quatre minutes de pénalités.

«J’étais vraiment rouillé, mais c’est presque toute parti, a dit l’ailier gauche au micro de TSN. [Je devais retrouver] mon synchronisme et mon patin. Tu peux travailler très fort dans le gymnase et sur la glace lors des entraînements, mais ce n’est jamais la même chose que lors d’une partie. Je retrouve mes repères et rapidement, alors je suis heureux.»

En 2018-2019, lors de sa première saison avec les Canucks, Roussel a amassé neuf buts et 22 aides pour 31 points en 65 matchs. Le 1er juillet 2018, il a signé une entente de quatre ans et d’une valeur annuelle de trois millions $ avec la formation de Vancouver.