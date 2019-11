Dressen gagne la descente de Lake Louise

L'Allemand Thomas Dressen a remporté samedi la descente de Lake Louise, devant l'Italien Dominik Paris et les Suisses Carlo Janka et Beat Feuz, un an jour pour jour après une très grosse chute lors de la descente de Beaver Creek (Colorado).

Dressen effectue ce week-end son retour en Coupe du monde de ski alpin, exactement un an après une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit et une luxation de l'épaule gauche.

En 1 min 46 sec 81/100e, l'Allemand de 26 ans a devancé Paris de 2/100e, et Feuz et Janka de 26/100e, grâce à une superbe fin de course, pour signer sa troisième victoire après Kitzbühel et Kvitfjell en 2018.