CH: mettre fin à la série noire

Les Canadiens de Montréal tenteront, samedi après-midi, de mettre derrière eux la série noire qu’ils sont en train de traverser en raison de six défaites consécutives. Pour l’occasion, le Tricolore croisera le fer avec les Flyers de Philadelphie, au Centre Bell.

Les hommes de Claude Julien ont été défaits, lors de cette séquence, par les Devils du New Jersey, deux fois, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs d’Ottawa, les Rangers de New York et les Bruins de Boston. Le CH se frottera d’ailleurs au Bruins, dimanche.

Le Tricolore a accordé 31 lors de cette séquence de six revers.

Le Bleu-Blanc-Rouge a d’ailleurs glissé jusqu’en sixième place (27 points) du classement de la section Atlantique. Toutefois, seulement deux points séparent les deuxièmes et sixièmes positions.

De leur côté, les Flyers sont troisièmes du classement de la section Métropolitaine, en raison d’une récolte de 33 points.

L’identité du gardien du CH n’est toujours pas déterminée. Toutefois, l’entraîneur-chef de l’équipe, Claude Julien, a indiqué que l’auxiliaire Keith Kinkaid fera de l’action cette fin de semaine. Brian Elliott sera devant la cage des Flyers.

La veille, les Canadiens ont rappelé le défenseur Gustav Olofsson du Rocket de Laval.