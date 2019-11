Cette semaine dans l’univers de la WWE : le weekend de Kevin Owens

Publié aujourd'hui à 14h33

La WWE a connu un bon week-end la semaine dernière à Chicago.

NXT TakeOver et Survivor Series ont été de bons shows. Rien d’exceptionnel qu’on va se souvenir dans deux ans, mais rien de mauvais non plus.

J’ai particulièrement aimé la place donnée à NXT et ses acteurs. Keith Lee est sorti du Survivor Series comme une vraie vedette, en plus d’avoir bien paru la veille. Shayna Baszler, même si elle a connu un match plus difficile dimanche, est visiblement quelqu’un en qui la WWE voit un beau potentiel, à juste titre d’ailleurs. Même chose du côté de Rhea Ripley, qui deviendra une méga vedette si la WWE ne l’échappe pas.

Et que dire du Québécois Kevin Owens.

Il a connu un excellent long weekend, alors que samedi, il était le lutteur mystère dans l’équipe de Tommaso Ciampa à NXT. Dimanche, il a bien paru malgré la défaite des siens à Survivor Series. Et lundi, il a eu un excellent match avec Seth Rollins, dans la finale de l’émission, après lui avoir tenu tête en début de soirée.

L’athlète de Marieville a été l’un des plus gros babyfaces de ces trois événements, sinon le plus gros. La réaction de la foule à son égard, particulièrement samedi et lundi, a été très forte. Quiconque à la WWE qui ne voit pas en lui un gros potentiel comme favori de la foule manque vraiment le bateau.

Kevin Owens contre qui à WrestleMania?

WrestleMania est dans quatre mois et je me questionne déjà sur l’adversaire d’Owens à Tampa Bay le 5 avril prochain. Je vous propose donc certains noms.

Seth Rollins pourrait être un excellent choix. Mais avec ce qui semble être le début d’une rivalité entre les deux, la WWE ne nous a pas habitués dans les dernières années à garder une rivalité aussi longtemps.

Tommaso Ciampa pourrait en être un autre. Les deux se connaissent très bien et travaillent bien ensemble. Dans les scénarios, Ciampa a choisi Kevin dans son équipe samedi, mais a aussi battu Owens dimanche. Il y a donc un début d’histoire déjà écrit. Il faudrait cependant que Ciampa soit heel.

Brock Lesnar est le champion de la WWE en ce moment et on raconte qu’il ne sera pas de retour avant le Royal Rumble. Imaginez si Owens gagnait le Rumble et défiait Lesnar à WrestleMania. C’est un match qui n’est arrivé qu’une seule fois, à New York en décembre 2017, dans un événement non-télévisé, alors pour les amateurs, ce serait nouveau.

Quelle meilleure façon que de monter Owens comme babyface que de le faire gagner le Rumble et le titre de la WWE, titre qui manque toujours à la collection du Québécois.

Sami Zayn pourrait aussi être un bon choix. Les deux ne se sont jamais affrontés un contre un dans le cadre de WrestleMania et Zayn est un solide heel en ce moment. Il est en train de se monter une équipe autour de Shinsuke Nakamura, équipe qui pourrait affronter Kevin avant que ce dernier n’arrive à Zayn.

Bref, tous ces choix amènent quelque chose qui pourrait permettre à Owens de se venger de l’affront que la WWE lui avait fait l’an dernier, alors qu’il n’avait pas été utilisé sur le plus gros show de l’année.

Les Anti-Pods de la Lutte

Pour en savoir davantage sur ce que j’ai pensé du NXT TakeOver, du Survivor Series et de toutes les controverses dans le monde de la lutte dans la dernière semaine, incluant celle impliquant Corey Graves et Mauro Ranallo, assurez-vous d’écouter le plus récent épisode des Anti-Pods de la Lutte, que j’anime en compagnie de mon collègue Kevin Raphaël. L’épisode est disponible juste ici :

Matchs de la semaine

Dominik Dijakovic, Keith Lee, Tomasso Ciampa et Kevin Owens c. Undisputed Era (Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish) Équipe SmackDown masculine c. Équpe NXT masculine c. Équipe Raw masculine Kevin Owens c. Seth Rollins

Vidéo de la semaine

Les amateurs sont SAISIS!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Angel Garza a battu Isaiah Scott

Rhea Ripley, Candace LeRae, Dakota Kai et Tegan Knox ont défait Bianca Belair, Kay Lee Ray, Io Shirai et Shayna Baszler dans un match de type War Games

Pete Dunne a vaincu Damian Priest et Killian Dane dans un match triple menace pour devenir l’aspirant numéro un au titre de NXT

Finn Balor a vaincu Matt Riddle

Dominik Dijakovic, Keith Lee, Tomasso Ciampa et Kevin Owens ont battu Undisputed Era (Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish) dans un match de type War Games

Vidéo de la semaine

Dominik Mysterio, un futur talent?

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Bobby Roode et Dolph Ziggler ont remporté une bataille royale par équipe

Le champion mi-lourd Lio Rush a battu Kalisto et Akira Tozawa dans un match triple menace

Les Vikings ont défait Bobby Fish et Kyle O’Reilly et New Day dans un match triple menace

Équipe NXT féminine a vaincu Équipe Raw féminine et Équipe SmackDown féminine dans un match Survivor Series

Roderick Strong a battu AJ Styles et Shinsuke Nakamura dans un match triple menace

Le champion NXT Adam Cole a défait Pete Dunne

Le champion Universel Bray Wyatt a vaincu Daniel Bryan

Équipe SmackDown masculine a battu Équpe NXT masculine et Équipe Raw masculine dans un match Survivor Series

Le champion de la WWE Brock Lesnar a défait Rey Mysterio

Shayna Baszler a vaincu Bayley et Becky Lynch dans un match triple menace

Vidéo de la semaine

Kevin Owens en a assez!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Bobby Lashley, acc. par Lana a battu Titus O’Neil par disqualification

AOP ont défait Curt Hawkins et Zack Ryder

Andrade, acc par Zelina Vega a vaincu Akira Tozawa

Buddy Murphy a battu Matt Hardy

Rey Mysterio a défait Ricochet, Drew McIntyre et Randy Orton pour devenir l’aspirant numéro un au titre des États-Unis

Rey Mysterio a vaincu le champion des États-Unis AJ Styles, acc. par l’OC pour remporter le titre

Asuka. acc. par Kairi Sane a vaincu Charlotte Flair

Erick Rowan a battu Kyle Roberts

Kevin Owens a défait Seth Rollins par disqualification

Vidéo de la semaine

Ripley contre Baszler, prends mon argent!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les champions par équipe Undisputed Era ont battu Keith Lee et Dominik Dijakovic

Monsoor a défait Shane Thorne

Candice LeRae a vaincu Dakota Kai par disqualification

Le champion mi-lourd Lio Rush a battu Akira Tozawa

Xia Lee a battu Vanessa Borne

Finn Balor a défait Tommaso Ciampa

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Hull, Angleterre

Piper Niven a battu Jinny

Eddie Dennis a défait Dreiss Gordon

Noam Dar a vaincu Ashton Smith

Le combat entre Imperium et l’équipe de Gallus et Ilja Dragunov s’est soldé par un double compte à l’extérieur

Vidéo de la semaine

Sheamus bientôt de retour

Résultats rapides

Birmingham, Alabama

Roman Reigns a battu Bobby Roode, acc. par Dolph Ziggler

Mustafa Ali a défait Drew Gulak

Nikki Cross a vaincu Sonya Deville, acc. par Mandy Rose

Le New Day ont battu Cesaro et Shinsuke Nakamura, acc. par Sami Zayn

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

