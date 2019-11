Le Rocket résiste au Crunch

Le Rocket de Laval a connu plus de succès à son deuxième match d’une série de trois sur la route en défaisant le Crunch par la marque de 4 à 2, vendredi, à Syracuse.

La troupe de Joël Bouchard a dû empêcher son adversaire d’effectuer une remontée en troisième période.

En avance 3 à 1 après 40 minutes de jeu, le Rocket a vu Mitchell Stephens réduire l’écart à un seul but, un peu plus de six minutes après le début du dernier tiers.

Charlie Lindgren a ensuite fermé la porte à Syracuse qui a dominé la période 10 à 3 au chapitre des tirs. Le portier a arrêté 26 des 28 tirs dirigés vers lui.

Jake Evans, Riley Barber et Alexandre Alain ont inscrit les trois premiers buts des leurs, alors que Lukas Vejdemo a complété la marque dans un filet désert, lors d’un désavantage numérique. Le vétéran défenseur Karl Alzner a pour sa part récolté deux mentions d’aide.

Le club-école du Canadien de Montréal a été parfait en cinq occasions à court d’un homme.

Dans la défaite, Stephens, Danick Martel et Alex Barré-Boulet ont obtenu deux points chacun.

Le Rocket terminera son voyage de trois matchs contre les Thunderbirds de Springfield, samedi. Il avait perdu le premier 5 à 3 contre les Senators de Belleville.