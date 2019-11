La porte pour Bill Peters

Sans trop de surprise aux yeux de plusieurs observateurs, les Flames de Calgary ont limogé leur entraîneur Bill Peters, vendredi.

La nouvelle a été confirmée par Sportsnet, en avant-midi.

Ce congédiement survient après les révélations d’un de ses anciens joueurs, Akim Aliu, qui a affirmé sur Twitter lundi que Peters avait tenu des propos racistes à son endroit lors de la saison 2009-2010. Le tout serait survenu au moment où les deux hommes étaient membres des IceHogs de Rockford, le club-école des Blackhawks de Chicago dans la Ligue américaine.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a fermement condamné les propos de Peters, mardi matin, les qualifiant de «répugnants» et d’«inacceptables». De plus, les Flames ont lancé une enquête à propos des informations évoquées par Aliu. Interrogé par les médias, le directeur général Brad Treliving avait refusé préalablement de déterminer si le renvoi de l’homme de 53 ans était dans les carnets. Toutefois, il avait décidé d’éloigner celui-ci de l’entourage de l’équipe; Peters est demeuré à l’hôtel pendant que les joueurs s’entraînaient sous les ordres de l’adjoint Geoff Ward, mardi.

Il faut également souligner que les Flames se trouvent au cœur d’une mauvaise séquence, n'ayant remporté que deux de leurs 9 derniers matchs.

Plusieurs cas?

L’ex-pilote des Flames a fait l’objet de déclarations incendaires d’Aliu sur Twitter. Son ancien protégé a livré quelques détails sur les commentaires de Peters à son endroit, lorsqu’il était une recrue. Aliu avait décidé d’exprimer publiquement à la suite de propos péjoratifs au sujet de Mike Babcock, qui a eu Peters comme adjoint chez les Red Wings de Detroit de 2011 à 2014.

«En marchant avant un entraînement matinal d’avant-match, il a dit : "Hé Akim, je suis fatigué que tu fasses jouer cette musique de n...," a déclaré Aliu. Ensuite, il a quitté comme si rien ne s’était passé. On pouvait entendre une mouche voler, tout était devenu soudainement silencieux. Je me suis simplement assis devant mon casier et je n’ai pas dit un mot.»

«Ce moment qu’il a décrit, nous étions tous là. Nous étions complètement abasourdis, a pour sa part affirmé à la chaîne TVA Sports Simon Danis-Pépin, un ex-coéquipier et un ami du joueur natif du Nigeria. Je ne me souviens pas si c’était le lendemain ou le jour même, mais la même chose s’est reproduite et notre capitaine [Jake Dowell] a décidé d’entrer dans son bureau. [...] Il s’est porté à la défense de notre coéquipier, car personne n’était d’accord avec tout ce qui se passait.»

De son côté, le défenseur Michal Jordan en a rajouté, lui qui a évolué avec les Hurricanes de la Caroline sous Peters.

«Je ne souhaite jamais de mal à autrui, mais tu mérites ce qui t’arrive, Bill. Après plusieurs années de travail pour atteindre la LNH, j’ai côtoyé le pire entraîneur qui soit, et de loin. Il m’a asséné des coups de pied et a donné des coups de poing à d’autres pendant les matchs», a-t-il rédigé sur Twitter.

«Puis, il prétendait que rien n’était arrivé. [...] Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Cela pouvait arriver dans la meilleure ligue. Je suis heureux de ne plus à vivre ce genre de truc quotidiennement.»

D’ailleurs, l’instructeur-chef des Hurricanes et ancien assistant de Peters, Rod Brind’Amour, a corroboré les dires de Jordan, mercredi avant-midi.

Peters en était à sa deuxième année à Calgary, après avoir dirigé les Hurricanes durant quatre ans. En 2018-2019, il a aidé les Flames à conclure au sommet de la section Pacifique avec un dossier de 50-25-7. Cependant, sa troupe a plié l’échine en cinq parties au premier tour éliminatoire devant l’Avalanche du Colorado.