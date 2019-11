Cowboys : le baiser de la mort pour Jason Garrett?

Malgré un autre revers de sa formation, la sécurité d’emploi de l’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas Jason Garrett ne semble pas compromise.

«Je ne vais pas faire de changement d’entraîneurs», a dit le propriétaire et directeur général de la formation texane Jerry Jones au site internet The Athletic.

À VOIR AUSSI | Les Bills s’offrent un festin pour le «Thanksgiving»

Cette déclaration est survenue quelques instants après le revers de 26 à 15 qu’ont subi les Cowboys face aux Bills de Buffalo, jeudi. Cette défaite était la troisième en quatre matchs pour l’équipe de Dallas, elle qui détient une fiche de 6-6.

S’il a obtenu un certain vote de confiance, Garrett doit tout de même vivre avec le fait que son contrat vient à échéance à la fin de la présente campagne. Il serait surprenant de le voir revenir si sa formation ne joue pas plusieurs matchs en éliminatoire.

En poste depuis 2010, l’homme de 53 ans n’a jamais été en mesure de gagner plus d’une partie lors des affrontements éliminatoires.

En 2019, les Cowboys bénéficient d’une division faible, ce qui leurs permettraient de finir au premier rang. Les Giants de New York (2-9) et les Redskins de Washington (2-9) ne sont plus dans le portrait depuis longtemps, mais les Eagles de Philadelphie (5-6) peuvent toujours devancer la troupe de Garrett.

Comme l’a vie est parfois bien faite, les Cowboys et les Eagles s’affronteront lors de l’avant-dernière semaine d’activités et il est fort possible que le gagnant de ce duel passe en éliminatoires.