Un retour qui pourrait faire jaser

Malgré une performance médiocre de ses hommes en demi-finale de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF), le coordonnateur défensif des Alouettes de Montréal, Bob Slowik, sera de retour à son poste la saison prochaine.

Signataire d’un contrat de trois ans, l’entraîneur-chef Khari Jones a confirmé l’information au quotidien «The Gazette», jeudi.

«Je prévois le retour de Bob», a-t-il indiqué à cette source par message texte.

Slowik, 65 ans, a été embauché par l’ancien pilote Mike Sherman, sauf que celui-ci a été congédié avant le début de la campagne. Ayant travaillé au sein de quelques organisations de la NFL entre 1992 et 2013, il avait agi comme instructeur invité en 2018.

Cette année, les Alouettes ont concédé en moyenne 26,9 points par match de saison régulière, pour un total de 485. La défense a été responsable de 440 de ceux-ci, ce qui représente une moyenne de 24,4.

Lors de la demi-finale de l’Est face aux Eskimos d’Edmonton, le 10 novembre, la brigade défensive des Moineaux a été incapable de freiner le quart-arrière Trevor Harris. Ce dernier a complété ses 22 premières passes de l’affrontement et totalisé 421 verges pour mener les siens vers un gain de 37 à 29 au Stade Percival-Molson.

Un contrat pour Samuel Thomassin

Également, les Alouettes ont accordé un contrat à quatre de leurs choix de repêchage en 2019, dont le joueur de ligne offensive Samuel Thomassin.

L’homme de 6 pi et 6 po et 330 lb a évolué avec le Rouge et Or de l’Université Laval cette année, sa dernière dans le Réseau du sport étudiant du Québec.

Vainqueur de la Coupe Vanier avec les Dinos de Calgary, le demi à l’attaque Jeshrun Antwi a aussi signé une entente avec les Alouettes, tout comme le demi défensif Cody Cranston et le secondeur Benjamin Whiting.