Un drame secoue Devan Dubnyk

Le gardien du Wild du Minnesota Devan Dubnyk a révélé jeudi que son épouse Jennifer éprouve de sérieux ennuis de santé, ce qui l’a contraint à s’éloigner de l’équipe pendant une dizaine de jours.

Le site The Athletic a rapporté que le vétéran s’était exprimé avec passablement d’émotion, sans cependant préciser la nature précise du problème touchant sa femme. Il a en revanche affirmé que la dernière semaine avait été difficile et que la suite demeure nébuleuse.

Sur la glace, l’avenir à court terme paraît aussi incertain. Dubnyk rencontrera l’entraîneur-chef Bruce Boudreau afin de déterminer un plan d’action. Celui-ci devrait miser sur la recrue Kaapo Kahkonen pour le match de vendredi contre les Sénateurs d’Ottawa, toujours d’après The Athletic. Si tel est le cas, Alex Stalock pourrait affronter les Stars de Dallas, dimanche.

Dubnyk serait plus ou moins à l’aise à l’idée de laisser sa famille derrière pendant que le Wild sera à l’étranger pour une séquence de trois parties la semaine prochaine. De plus, il n’a pu s’entraîner lors des récents jours et devra reprendre le temps perdu à cet effet.

L’athlète de 33 ans n’a pas participé à un duel de la Ligue nationale depuis le 16 novembre. Cette saison, il a conservé un dossier de 4-8-2, une moyenne de buts alloués de 3,36 et un taux d’efficacité de ,893.