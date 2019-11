La magie finlandaise opère

Après avoir vu son compatriote Jesperi Kotkaniemi marqué plutôt en deuxième période, Joe Armia a en fait autant pour créer l’égalité 3 à 3 face aux Devils.

Donnez du temps et de l’espace à l’ailier du Tricolore et il vous fera payer. Le droitier a marqué son huitième but de la saison, ce qui lui permettre de rejoindre Shea Weber au deuxième rang de l’équipe à ce chapitre.

Armia a profité d’un drôle de rebond de la rondelle sur son coéquipier Philip Danault.

Voyez le but de Joel Armia dans la vidéo ci-dessus.