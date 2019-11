Henrik Lundqvist en hausse, les Rangers aussi

Le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist a plusieurs occasions de montrer son sourire éclatant ces jours-ci. Pendant qu’il a atteignait le plateau des 1000 matchs en carrière, saison régulière et séries éliminatoires confondues, son équipe a gagné un troisième match consécutif, mercredi.

Le Suédois ne faisait pas son âge de 37 ans contre les Hurricanes de la Caroline. Ses 41 arrêts ont permis aux Blueshirts de l’emporter 3 à 2, eux qui n’ont pas perdu depuis leur revers de 4 à 1 aux mains des Sénateurs d’Ottawa, vendredi. D’ailleurs, les derniers jours ont permis à Lundqvist d’améliorer ses statistiques personnelles.

Celui-ci a présenté une fiche de 3-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,25 et un taux d’efficacité de ,936 à ses quatre plus récentes sorties. Conséquemment, le voilà avec un dossier de 7-5-1, une moyenne de 3,17 et un taux de ,914 pour la saison.

«Je suis extrêmement fier, a déclaré Lundqvist au quotidien "New York Post" à propos du chiffre 1000. Ça fait beaucoup de matchs avec cette organisation et ça me rend heureux.»

Continuer sur la bonne voie

Ses succès coïncident avec le réveil de ses coéquipiers qui semblent bien allumés depuis leur remontée spectaculaire de samedi face au Canadien de Montréal. Les Rangers sont certes au 13e rang de l’Association de l’Est, mais leurs 26 points les gardent proches d’une place donnant accès aux séries.

Peuvent-ils grimper les échelons?

«C’est notre plus gros défi, a admis Lundqvist. Cependant, c’est le cas pour chaque formation n’étant pas au sommet de cette ligue. Si vous vous trouvez au milieu du peloton, la constance représente l’élément le plus important. Par contre, en voyant comment nous jouons, nous savons que nous sommes capables de réussir.»

Ses coéquipiers croient aussi en leurs moyens, surtout avec une arme redoutable en attaque en Artemi Panarin et une recrue de renom en Kaapo Kakko. De plus, le retour au jeu de Mika Zibanejad, qui avait manqué 13 parties à cause d’une blessure au haut du corps, aidera.

«Nous avons une équipe plus talentueuse que l’an passé, n’est-ce pas? Je crois que nous misons sur un meilleur groupe et que nous pouvons y arriver. Toutefois, on doit se concentrer à jouer de la bonne façon», a affirmé le joueur d’avant Chris Kreider.

- En saison régulière, Lundqvist occupe le 10e rang de la Ligue nationale avec 872 matchs en carrière. Il n’est qu’à 10 parties de la neuvième place détenue par une autre figure importante de l’histoire des Rangers, John Vanbiesbrouck.