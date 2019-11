Un grand honneur pour Samuel Piette?

Samuel Piette fait partie des 12 candidats en lice pour le titre de joueur de l’année 2019 de Soccer Canada, en raison de ses performances avec l’équipe nationale du pays et l’Impact de Montréal.

Le Québécois a disputé 29 rencontres avec le Bleu-Blanc-Noir, en Major League Soccer (MLS) et en Championnat canadien. Il a aussi été titulaire pour six matchs du Canada, dont deux duels de la Gold Cup. Il pourrait devenir le premier représentant de la Belle Province à mettre la main sur cet honneur.

Piette aura toutefois de sérieux compétiteurs pour le titre, puisque deux joueurs de 19 ans, Alphonso Davies et Jonathan David sont également en lice. Le premier évolue pour l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich, et a reçu la palme du meilleur joueur canadien en 2018. David, lui, est tout feu tout flamme avec La Gantoise dans la première ligue belge. Il a inscrit huit buts en neuf matchs avec l’unifolié en 2019.

Quatre joueurs de la MLS sont également au nombre des candidats pour le prix, soit Jonathan Osorio (Toronto FC), Richie Laryea (Toronto FC), Derek Cornelius (Whitecaps de Vancouver) et Mark-Anthony Kaye (Los Angeles FC).

Ce sont les représentants des médias canadiens et les entraîneurs du pays qui voteront jusqu'au 8 décembre pour déterminer le joueur de l’année.

La routine pour Sinclair

Du côté féminin, l’attaquante Christine Sinclair tentera de s’approprier un 15e titre de meilleure joueuse canadienne. La vétérane de 36 ans compte 183 buts en 289 matchs sous le maillot rouge et blanc.

Dans les dernières années, seule la défenseure Kadeisha Buchanan a été en mesure de prétendre au trône de Sinclair, remportant l’honneur de meilleure joueuse en 2015 et en 2017.

Aucune Québécoise ne fait partie des 12 athlètes en lice cette année.