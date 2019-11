L'autre projet de Zlatan

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic a acquis environ 25% des parts du club de Hammarby (1re division), a annoncé celui-ci mercredi dans un communiqué.

Dans les faits, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, 38 ans, a racheté 50% des parts que le promoteur américain d'événements sportifs et musicaux Anschutz Entertainment Group's (AEG) détient dans le club suédois.

"Je suis tombé d'accord avec Hammarby et AEG pour développer Hammarby à l'international. Le but est que le club devienne visible dans le monde entier. Et pas uniquement en Suède", a détaillé Ibrahimovic au magazine sportif suédois Sportbladet.

Partenaire de Hammarby, AEG est priopriétaire du club des Los Angeles Galaxy (Etats-Unis), où Ibrahimovic évoluait depuis deux saisons (53 buts en 56 matches) après un passage à Manchester United (Angleterre).

L'attaquant avait annoncé mi-novembre son départ du club américain sur son compte Twitter: "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci @lagalaxy de m'avoir fait revivre. Pour les fans de Galaxy, vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L'histoire continue... Maintenant, retournez voir du baseball", avait tweeté la star suédoise dans son style inimitable.

Ibrahimovic avait donné mardi quelques indices sur sa venue à Hammarby, dévoilant le maillot vert et blanc du club de Stockholm floqué de son nom dans une courte vidéo sur son compte Instagram.

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG (156 buts) n'a toutefois pas prévu de jouer pour Hammarby.

"Depuis dix ans, j'ai toujours dit que je ne reviendrai pas jouer en Suède. Cela n'arrivera pas", a expliqué l'ancien capitaine de la sélection nationale à Sportbladet.

Hammarby a terminé cette saison 3e de première division suédoise, juste derrière Malmo (2e), où Ibrahimovic a débuté sa carrière en 1999.

"C'est tout nouveau pour nous, mais évidemment que c'est très excitant", s'est réjoui le président de Hammarby, Richard von Yxkull.

Créé en 1889, le club a remporté un seul championnat dans son histoire, en 2001.