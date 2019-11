Gostisbehere s'autoflagelle publiquement

Laissé de côté pour une troisième rencontre de suite mercredi soir, le défenseur des Flyers de Philadelphie Shayne Gostisbehere porte bien son surnom de «Ghost», le «fantôme», cette saison.

L’arrière offensif gaucher que plusieurs cet été auraient bien vu dans l’uniforme du Canadien de Montréal n’est plus l’ombre de lui-même. Il a inscrit seulement un but et six points en 22 rencontres, le tout avec une fiche de -5 et une fiabilité défensive laissant toujours à désirer.

«C’est certainement difficile mentalement, a-t-il dit au quotidien Philadelphia Inquirer, lundi. Lorsque vous jouez avec un panier de crabes dans la tête et que vous avez des problèmes de confiance, c’est plus difficile de faire des jeux. Je dois me regarder dans le miroir et réaliser jusqu’à quel point je suis un bon joueur.»

«Lorsqu’on se fait sortir de la formation, ce n’est pas pour aucune raison. Je dois être meilleur, travailler fort et lorsque je serai de retour, j’espère pouvoir changer le cours des choses», a ajouté celui qui connaît une troisième saison difficile en quatre ans.

Vigneault en veut plus

L’Américain de 26 ans avait terminé deuxième pour le titre de recrue de l’année en 2015-2016 avec 17 buts et 46 points. La saison suivante avait été beaucoup plus difficile, mais il avait rebondi en 2017-2018 avec 13 buts et 65 points, ainsi qu'un différentiel de +10. La dernière campagne a cependant été pénible, ce qui avait engendré de nombreuses rumeurs d’échange durant la saison morte.

Gostisbehere ne s’est pas ressaisi sous l’égide du nouvel entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault.

«Je m’attends à davantage offensivement de sa part. Il est un bon jeune homme. Il travaille fort. C’est un peu un retour à la base pour lui», a précisé l’entraîneur-chef québécois au «Philadelphia Inquirer».

Vigneault a cependant précisé que le défenseur devrait bientôt revenir dans l’action, puisque les Flyers disputent quatre matchs en six jours cette semaine, dont samedi après-midi au Centre Bell contre le Canadien.