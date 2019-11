Énigme chez les Devils

Après une dégelée de 8 à 1 subie face aux Bruins de Boston mardi soir, les Canadiens tomberont sur un adversaire plus vulnérable, jeudi, en recevant à nouveau les Devils du New Jersey.

«Notre exécution, particulièrement en début de match, n’était pas au niveau souhaité. C’est une énigme que nous devons résoudre», a indiqué l’entraîneur-chef des Devils, John Hynes, cité sur le site web de l’équipe, après un revers de 3 à 2 contre le Wild du Minnesota, mardi.

«Nous avons accordé plusieurs revirements, blâmait l’entraîneur. Encore une fois, l’exécution est en cause.»

Les Devils ont plutôt l’habitude, depuis le début de la saison, d’entamer les matchs en force. Ils ont effectivement inscrit 21 buts, tout en cédant seulement 19 fois au premier tiers. C’est en troisième période, avec 14 filets marqués contre 31 alloués, que ça se gâche davantage pour la formation du New Jersey.

Cela explique, en partie, le piètre dossier de 8-11-4 des Devils et le 15e rang (sur 16 équipes) au classement de l’Association de l’Est.

Aucune tendance pour le CH

À titre comparatif, le Canadien est plus régulier au fil des périodes. La troupe de Claude Julien marque dans l'ordre 28, 24 et 26 buts par engagement et elle en accorde 23, 28 et 27. Bref, aucune tendance significative.

Les loustics diront d’ailleurs que la régularité du Canadien a encore été prouvée mardi lorsque le club montréalais a donné trois buts aux Bruins lors de chacune des deux premières périodes, avant d’en offrir deux autres en troisième. Ça ne pourra pas être pire face aux Devils.

Rappelons que le 16 novembre, au Centre Bell, le Tricolore avait perdu 4 à 3 en prolongation face aux Devils. Le Canadien menait pourtant 3 à 1 dans ce match.