Cinq joueurs en panne chez le CH

Le Canadien de Montréal connaît sa première séquence difficile de la saison, une série de cinq défaites qui a culminé avec un revers sans équivoque de 8 à 1 contre les Bruins de Boston au Centre Bell, mardi. Voici cinq joueurs qui en arrachent.

- Joel Armia

Crédit photo : Jo�l Lemay / Agence QMI

Après un début de saison fort prometteur, Joel Armia accumule les zéros dernièrement. Lors de ses neuf derniers matchs, il a été blanchi à sept reprises. Il n’a qu’un but et une mention d’aide depuis le 6 novembre. Au moins, il n’a écopé d’aucune pénalité. En l’absence de Jonathan Drouin et Paul Byron, il est certainement un de ceux qui devra en donner plus, surtout considérant son temps d’utilisation élevé.

- Jeff Petry

Considéré par plusieurs comme le meilleur défenseur de l’équipe, Jeff Petry présente un différentiel de -9 à ses cinq derniers matchs. Il a récolté deux mentions d’aide durant la séquence, mais aucun point lors des trois dernières rencontres. La plus récente partie contre les Bruins a certainement été la pire de la campagne pour l’Américain qui a commis de coûteux revirements.

- Tomas Tatar

Le meilleur compteur du club connaît une saison en dents de scie malgré ses 21 points en 24 affrontements. Le Slovaque n’a aucun but et seulement deux mentions d’aide dans les cinq dernières rencontres, et il présente une fiche de -7. Celui qui est le plus puni de l’équipe avec 20 minutes de pénalité semble toutefois avoir appris sa leçon, puisqu’il n’a pas visité le cachot depuis huit matchs.

- Nick Cousins

La direction du Canadien souligne constamment l’importance de la profondeur pour avoir du succès. Mais Nick Cousins est embourbé dans une profonde léthargie. L’Ontarien ne s’est pas inscrit à la feuille de pointage depuis sept parties et n’a pas compté depuis le 30 octobre dernier en Arizona, une disette de 12 matchs.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

- Carey Price

À la suite de sa performance contre les Bruins, le meilleur joueur de l’équipe a reconnu qu’il devra être meilleur. Devant la cage lors des quatre dernières rencontres de son équipe, Carey Price a accordé 18 buts pour un taux d'efficacité de seulement ,810. Ce pourcentage n’est que de ,900 depuis le début de la saison.

Mentions honorables

- Jesperi Kotkaniemi : le jeune Finlandais ne connaît pas seulement un passage à vide, mais une saison horrible. Il n’a aucun but depuis le troisième match de la saison et aucun point dans les neuf derniers.

- Jordan Weal : aucun point lors des cinq dernières rencontres, un seul (un but) lors des neuf dernières.

- Charles Hudon : Le Québécois n’aura pas les arguments pour forcer le Canadien à le garder lorsque les blessés seront de retour. Depuis son rappel de la Ligue américaine, Hudon n’a qu’une mention d’aide en cinq duels, avec une fiche de -4.