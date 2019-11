Le pire visage de Carey Price

C’est un mois à oublier complètement pour Carey Price. Il affiche des statistiques pitoyables depuis le début de novembre. Parmi les gardiens ayant disputé au moins six matchs, celui des Canadiens figure parmi les pires.

C’était d’ailleurs le sujet principal de la chronique «Le Temple de la renommée» avec l’analyste Yvon Pedneault à l’émission de TVA Sports JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Price est effectivement bon dernier au chapitre des buts accordés avec 34 en 10 départs et il est 35e sur 36 pour la moyenne (3,63). Pour ce qui est du taux d’efficacité (,886), il se classe 34e sur 36.

Aidons KK

Par ailleurs, Yvon Pedneault a exhorté l’entraîneur-chef Claude Julien à «donner un coup de main à Jesperi Kotkaniemi».

«Avec les problèmes offensifs que connaissent les Canadiens, pourquoi tu ne donnes pas la chance à KK de jouer avec Brendan Gallagher et Tomas Tatar? Donne-lui l’occasion de sortir du bourbier dans lequel il est empêtré depuis le début de la saison. Et Laval n’est pas la solution dans une saison de transition», a-t-il affirmé.

«Si c’est vraiment une saison de transition, Ryan Poehling n’a pas d’affaire à Laval peu importe s’il a mal joué à Montréal, a poursuivi Pedneault. Et que font des joueurs comme Jordan Weal et Nick Cousins? Ne venez pas me parler de transition!»