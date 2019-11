Bill Peters de plus en plus seul dans son coin

L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour a mentionné mercredi que son ancien mentor en Caroline, Bill Peters, avait bel et bien maltraité ses joueurs lors de son passage avec cette organisation.

Brind’Amour a travaillé comme instructeur-adjoint chez les «Canes» durant sept campagnes, soit entre 2011 et 2018, avant de décrocher le poste de pilote l’an passé. Au cours de ses quatre dernières saisons comme assistant, il a côtoyé l’entraîneur-chef Peters, celui-là même se trouvant au cœur de l’actualité de la Ligue nationale depuis mardi.

En plus des allégations de racisme faites par un de ses anciens hockeyeurs, Akim Aliu, celui qui dirige les Flames de Calgary a été éclaboussé par son ex-défenseur Michal Jordan. Ce dernier a déclaré que Peters lui avait déjà asséné des coups de pied, en plus de donner des coups de poing à d’autres joueurs pendant les matchs.

«C’est réellement arrivé, a précisé Brind’Amour aux médias relativement aux gestes auxquels Jordan a fait référence. Pour moi, ce qui a suivi me rend davantage fier. C’est la façon dont les gars et le personnel de soutien ont maîtrisé la situation. Puis, la direction a pris les choses en main et on n’en avait plus entendu parler. Je n’ai rien vu d’autre semblable à cela par la suite.»

«Ainsi, ce fut géré correctement, selon moi, et c’est tout ce que je dirai à ce sujet.»

Au cours des quatre années de Brind’Amour comme adjoint de Peters, Ron Francis agissait en tant que directeur général. Le réseau ABC 11 News a rapporté mardi qu’un groupe de joueurs avait avisé celui-ci quant aux gestes de Peters à l’époque. Cependant, la même source n’a pas précisé la teneur de la conversation, tandis que Francis n’a pas commenté le dossier.