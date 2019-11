Peu de changement, mais du brasse-camarade à l'entraînement

Les Canadiens étaient de retour à l’entraînement, mercredi matin à Brossard, quelques heures après s’être pris leur pire dérouillée de la saison contre les Bruins de Boston au Centre Bell.

Pour l’occasion, l’entraîneur Claude Julien a privilégié la stabilité. Dans ses compositions de trios offensifs et paires de défenseurs, un seul changement : Nick Cousins a mérité une promotion sur la troisième unité au détriment du Québécois Charles Hudon.

Ainsi, Hudon a patiné aux côtés de Nate Thompson et Jordan Weal tandis que Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi complétaient le troisième trio.

La séance, aux dires des joueurs, était très relevée, alors que l’équipe se prépare à affronter les Devils jeudi.

«C'était une autre pratique dure, il y avait beaucoup de batailles (...) en espérant que demain, on joue comme on s'est entraînés aujourd'hui», a évoqué le jeune défenseur Victor Mete, qui s’est même chamaillé avec son coéquipier Max Domi durant l’entraînement.

Entraînement intense ce matin. Max Domi et Victor Mete ont levé les gants un contre l’autre a un certain moment. Mete a admis qu’il ne s’était jamais battu dans sa vie. “Dale (Hunter) m’a déjà dit que si je jetais les gants, je ne jouerais plus.” @GoLondonKnights @CanadiensMTL — Renaud Lavoie (@renlavoietva) November 27, 2019

L’arrière Ben Chiarot abondait dans le même sens.

«Il y avait de l'intensité, des batailles, même quelques échanges agressifs, ce qui est exactement ce qu'on devait avoir aujourd'hui», a souligné le numéro 8.

Tous derrière Carey

Le CH a encaissé une lourde défaite de 8-1, hier, devant ses partisans. Un match où le gardien numéro un de l’équipe, Carey Price, a été renvoyé au vestiaire après le cinquième but des Bruins.

«Le problème, ce n'est pas celui d'une personne ou d'un joueur, c'est un problème d'équipe, a indiqué l’entraîneur Claude Julien. On s'est effondrés, hier, comme équipe.»

«C'est terrible, a admis Chiarot. C'est surtout le signe que ce qu'on faisait devant lui n'était pas assez bon. Il va arrêter les rondelles qu'il voit, mais on a donné des chances, des tirs sur réception dans son dos. Que ce soit Carey Price ou un autre gardien, il ne fera pas l'arrêt. Tu sais que ce n'est pas une bonne soirée pour l'équipe quand Carey se fait rappeler.»

Julien estime qu’encore une fois, c’est dans la mentalité que ses hommes ont péché.

«Si on se fie à hier, après qu'ils aient marqué le quatrième but, on a perdu notre focus, a observé l’entraîneur. J'ai vu un changement dans l'équipe.»

«On a des relâchements dans les matchs qui nous coûtent cher (...) on doit s'assurer de revenir aux aspects fondamentaux», a pour sa part indiqué l’attaquant Nate Thompson.

«C'est un calendrier de 82 matchs, tu vas avoir des hauts et des bas, mais il faut bien répondre, a-t-il également mentionné. Tu reviens au travail le lendemain, il faut se préparer pour demain.»

Les trios et paires de défenseurs à l’entraînement

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen - Max Domi - Nick Suzuki

Nick Cousins - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Charles Hudon - Nate Thompson - Jordan Weal

Ben Chiarot - Shea Weber

Victor Mete - Jeff Petry

Mike Reilly - Cale Fleury (Brett Kulak)