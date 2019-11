Winnipeg célèbre ses champions

Malgré le froid et les forts vents qui caractérisent la ville de Winnipeg, ce sont des milliers de partisans des Blue Bombers qui sont descendus dans les rues pour célébrer leur équipe de football, mardi, lors de la parade des champions de la Coupe Grey.

Les partisans de la cité manitobaine avaient attendu longtemps pour célébrer un tel sacre, puisque leur équipe n’avait pas remporté l’ultime match de Ligue canadienne de football depuis 1990.

Les Blue Bombers ont mis fin à cette disette avec un gain convaincant de 33 à 12 sur les Tiger-Cats de Hamilton, dimanche soir, au Stade McMahon de Calgary.

«Merci à tout le monde qui est venu à la parade et à tout le monde qui était là dans leur esprit, a écrit le secondeur Adam Bighill sur son compte Twitter. Nous apprécions chacun d’entre vous! Winnipeg, nous sommes les champions!»

«C’était complètement fou aujourd’hui [mardi], a pour sa part écrit le joueur de ligne offensive Patrick Neufield sur le réseau social. Winnipeg tu es incroyable.»

Les joueurs des Blue Bombers ont notamment profité de l’imposante foule présente pour faire du «bodysurfing» et partagé quelques consommations alcoolisées.

The best party there ever was. #GreyCupParade pic.twitter.com/NFsMSwYlgf