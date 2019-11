Une longévité remarquable

Publié aujourd'hui à 10h44

Mis à jouraujourd'hui à 10h49

Il faut prend le temps d’admirer la longévité de Zdeno Chara.

À 42 ans, le Slovaque dispute une 22e saison. Il s’en est passé des choses depuis ses premiers coups de patins dans la LNH.

Chara avait disputé son premier match le 19 novembre 1997 au Joe Louis Arena. Alors avec les Islanders de New York, Chara avait présenté une fiche de + 2 et avait joué 7 minutes dans une victoire de 3-2 contre les puissants Red Wings qui étaient en route vers une deuxième Coupe Stanley de suite.

Ce soir-là, les Red Wings avaient notamment dans leur formation Steve Yzerman, Brendan Shanahan, Nicklas Lidstrom, Igor Larionov, Viacheslav Fetisov et Larry Murphy qui sont tous maintenant au Temple de la renommée du hockey.

Le gardien des Islanders, Tommy Salo, avait signé la victoire et Tom Chorske avait marqué le but gagnant en 3e période.

Lorsque Chara a joué son premier match il y a 22 ans :

Bill Clinton était le président des États-Unis,

Jean Chrétien le premier ministre du Canada

Lucien Bouchard le premier ministre du Québec

Pierre Bourque le maire de Montréal.

Le salaire minimum au Québec était 6,80 dollars/heure

Le prix de l’essence au Québec était de 61 cents le litre

Jacques Villeneuve venait de remporter le championnat des pilotes en F1

Le film « Titanic » était porté à l’affiche un mois plus tard.

Bref, le monde a changé, mais Chara est toujours dans la LNH.

Le défenseur des Bruins est devenu le 12e joueur dans l’histoire de la LNH à jouer dans quatre décennie. Les autres étant Gordie Howe, George Armstrong, Carl Brewer, Bobby Hull, Raymond Bourque, Mark Messier, Rod Brind’Amour, Chris Chelios, Mike Modano, Mark Recchi, Mathieu Schneider et Joe Thornton.

Un autre exemple de longévité dans le cas de Chara est son règne à titre de capitaine des Bruins de Boston. Il porte le « C » pour une 14e année à Boston. Il s’agit du 4e plus long règne comme capitaine dans l’histoire de la LNH.

Plus long règne comme capitaine

Steve Yzerman (Detroit): 19 saisons

Joe Sakic (Québec/Colorado): 16 saisons

Raymond Bourque (Boston): 15 saisons

Zdeno Chara (Boston): 14 saisons

Crédit photo : AFP

Il est logique de penser que Chara voudra jouer une 23e saison. Depuis le début de la présente campagne, il joue en moyenne 21 minutes et 44 secondes par partie et il est le deuxième joueur le plus utilisé chez les Bruins.

De plus, sa fiche de + 15 le place au cinquième rang parmi tous les joueurs du circuit Bettman.

Une place de choix l’attend au Temple de la renommée du hockey.