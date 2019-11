Little progresse, petit à petit

Absent des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 5 novembre, le joueur de centre des Jets de Winnipeg Bryan Little va mieux, même s’il n’est vraiment pas près de revenir au jeu

Le patineur de 32 ans a subi une perforation d’un tympan lorsqu’il a été atteint par un tir de son coéquipier Nikolaj Ehlers pendant un duel contre les Devils du New Jersey.

«Il est toujours dans son processus de rééducation, a indiqué l’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, mardi, lors de son point de presse. Nous suivons le protocole et nous devons laisser son tympan guérir. Quand cela se produira, il pourra passer à la prochaine étape. Il se sent mieux, ça, je peux vous le dire. Il est moins étourdi. Il fait des progrès.»

Lundi, les médecins de la formation du Manitoba ont permis à Little d'effectuer des exercices légers sur un vélo stationnaire.

Avant de subir sa blessure, le vétéran avait amassé deux buts et trois mentions d’aide pour cinq points en sept parties. Son absence a contraint Maurice à modifier sa formation et il a placé l’attaquant Blake Wheeler au centre. Une situation qui pourrait perdurer même après le retour de Little.

«La porte est ouverte pour que Wheeler reste au centre, a dit le pilote de 52 ans. Il est gros, fort et physique. Avec notre défensive qui est en apprentissage, avoir un gros bonhomme au centre a été très bénéfique.»