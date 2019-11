Une première chance pour Jean-Sébastien Dea

Le Québécois Jean-Sébastien Dea a été rappelé pour une première fois par les Sabres de Buffalo, lundi matin.

L’été dernier, l’athlète de 25 ans avait signé un contrat de deux ans à un seul volet avec la formation de l’État de New York, mais il avait tout de même été rétrogradé dans la Ligue américaine en début de campagne.

Avec les Americans de Rochester, Dea a amassé sept buts et six mentions d’aide pour 13 points en 18 parties cette saison. Ces statistiques le placent au premier rang des pointeurs du club-école des Sabres.

Le rappel du représentant de la Belle Province s’explique également par le fait que l’attaquant Evan Rodrigues a été blessé dans l’affrontement contre les Panthers de la Floride, dimanche. Les Sabres doivent reprendre l’action, lundi soir, contre le Lightning de Tampa Bay.

En carrière dans la Ligue nationale de hockey, Dea a touché la cible à cinq reprises et fourni deux aides pour sept points en 29 rencontres. Il a porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et des Devils du New Jersey.

Daniel Carr en route vers la LNH

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Daniel Carr a été rappelé des Admirals de Milwaukee par les Predators de Nashville, lundi, en raison de la blessure subie par Viktor Arvidsson.

C’est un second rappel pour Carr cette saison, lui qui n’avait obtenu aucun point en trois rencontres de la Ligue nationale de hockey (LNH) au mois d’octobre. Il vient remplacer Arvidsson dans la formation des «Preds»; celui-ci devra s’absenter pour 4 à 6 semaines en raison d’un dur double-échec du défenseur des Blues de St. Louis Robert Bortuzzo.

À l’entraînement matinal des Predators, Carr se trouvait avec Matt Duchene et Mikael Granlund sur le deuxième trio de l’équipe. Nashville affronte à nouveau les Blues, au Missouri, lundi soir.

L’Albertain connaît une autre prolifique campagne dans la Ligue américaine avec 21 points en 16 rencontres. La saison dernière, il avait été nommé joueur par excellence du circuit en vertu de sa récolte de 71 points en 52 rencontres avec les Wolves de Chicago, le club-école des Golden Knights de Vegas.

En carrière dans la LNH, Carr compte 35 points en 103 parties, la majorité disputée avec le Tricolore. L’ailier gauche de 28 ans n’a jamais été repêché par une équipe du circuit Bettman.