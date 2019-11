Un entraînement correctif, et non punitif

La défaite de 6-5 des Canadiens contre les Rangers a laissé un goût amer à plusieurs observateurs, mais les joueurs de l’équipe n’ont pas été soumis à une séance d’entraînement punitive, lundi matin, à Brossard.

Le CH menait 4-0 contre les Rangers, samedi, avant de laisser la formation new-yorkaise combler l’écart et ultimement, gagner le match.

Selon l’entraîneur-chef du CH, Claude Julien, les prises de décision en défensive sont le principal problème de l’équipe plutôt que le manque de volonté.

«Ce que je retiens du dernier match, c'est qu'on a marqué cinq buts, a-t-il d’abord expliqué, en marge de l’entraînement. On a fait de bonnes choses, mais défensivement, on n'est pas assez bons et ce, depuis un bon bout de temps.»

Il était donc question, lundi, de corriger certaines lacunes plutôt que de punir les joueurs.

«Je pense que les gens préfèrent qu'on gagne le match demain (contre les Bruins) plutôt qu'une punition aujourd'hui», a expliqué Julien.

«Si c'était relié au manque d'effort, dans ce temps-là tu vois ces choses-là arriver, des entraîneurs qui donnent une séquence punitive avec beaucoup de patin», a-t-il indiqué.

«Mais ce n'est pas la paresse pour nous, c'est le manque de concentration», a déploré l’entraîneur.

La formation du CH était cependant inchangée à l’entraînement, lundi, en ce sens que les trios et paires de défenseurs étaient les mêmes que lors du match contre les Rangers.

Curieusement, les joueurs ont sauté sur la glace avant de retraiter immédiatement au vestiaire, ce qui a fait sursauter les journalistes présents au Complexe Bell. La planification de l’entraînement n’avait pas été expliquée aux joueurs, apparemment.