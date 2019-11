La surprise de Geoff Molson

Geoff Molson aime beaucoup le virage jeunesse amorcé à Montréal.

Le grand patron des Canadiens apprécie particulièrement l’effort collectif déployé soir après soir.

«Ce que j’aime le plus, c’est que chaque joueur trouve une façon de contribuer. Nos partisans sont vraiment fiers de cette jeune équipe qui a des chances de gagner à chaque match», a-t-il indiqué en point de presse, lundi, alors qu’il était de passage dans une école primaire de Laval dans le cadre d’un programme communautaire en lien avec le Rocket. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Questionné à savoir quel joueur le surprend le plus depuis le début de la présente saison, Molson a identifié la recrue Nick Suzuki.

«C’est rare que je parle d’un joueur que j’aime plus qu’un autre. Mais c’est certain qu’un jeune comme Suzuki est surprenant. De percer la formation et de performer aussi bien qu’il le fait, c’est surprenant. On s’attendait à voir un très bon jeune, mais peut-être pas aussi rapidement. Même chose avec Cale Fleury. Ça va très bien pour lui aussi.»

Suzuki a amassé six buts et autant de mentions d’aide pour 12 points en 23 parties depuis le début de la présente campagne. Il s’agit d’ailleurs de sa première saison chez les professionnels.

De son côté, Fleury en est à sa deuxième saison dans l’organisation du Tricolore, lui qui évolue avec le grand club depuis le début de la présente campagne. Il a amassé un but et maintenu un différentiel de -3 en 18 matchs en 2019-2020.