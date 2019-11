«Claude Julien se ridiculise publiquement»

Jean-Charles Lajoie s’est longuement porté à la défense des jeunes joueurs des Canadiens, lundi soir. L’animateur de l’émission de TVA Sports JiC a d’ailleurs consacré son éditorial du jour à ce sujet.

Pendant cinq minutes, il a critiqué la «stratégie malsaine et malaisante» employée par l’entraîneur-chef Claude Julien.

«Il fait de louables efforts pour placer tous les torts sur le dos de ses jeunes joueurs. C’est malsain et c’est devenu malaisant. À mon sens, il se ridiculise publiquement. Les partisans le remarquent de plus en plus, ce qui est génial, j’adore ça. Vous n’êtes pas dupes... Bravo!»

Selon «JiC», «il est impératif dans cette saison de transition de donner aux jeunes tout le millage voulu en vue des vraies saisons à venir».

«Il faut les mettre sur la glace même s’ils commettent des erreurs. Donnez-leur une dose maximale de confiance, cessez de leur faire croire que vous n’avez pas confiance en eux, cessez de prendre tous les moyens pour leur jouer dans la tête.

«Au contraire, faites de l’enflure, dites-leur qu’ils sont bons, vous le savez qu’ils sont bons et qu’ils seront tôt ou tard excellents, mettez-les sur la glace immédiatement, on a besoin que ça paie rapidement la saison prochaine, a-t-il ajouté notamment.

«Regardez-moi sans rire et dites-moi que ces quatre défaites sont le fruit du laxisme et de l’inexpérience de Nick Suzuki, Cale Fleury et Jesperi Kotkaniemi.»

