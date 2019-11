Une première «date» réussie pour Louis Domingue

Le Québécois Louis Domingue avait l’occasion de faire une première bonne impression chez les Devils du New Jersey, samedi, et il n’a pas raté sa chance.

Acquis du Lightning de Tampa Bay au début du mois, le natif de Saint-Hyacinthe a repoussé 19 tirs durant son départ initial avec sa nouvelle formation, menant celle-ci vers un gain de 5 à 1 contre les Red Wings de Detroit.

Pour celui qui n’avait pas gagné un match de la Ligue nationale depuis le 21 mars, ce fut une vraie opportunité de montrer son savoir-faire. Vendredi, il avait offert un petit échantillon aux Devils en remplaçant Mackenzie Blackwood dans une défaite de 4 à 1 aux mains des Penguins de Pittsburgh.

«Tout s’est bien passé du début jusqu’à la fin. Je voyais bien la rondelle et habituellement, si c’est le cas, ça signifie que votre équipe accomplit du bon travail devant vous, a-t-il dit au site NHL.com. On a gardé l’adversaire à l’extérieur et il a profité d’un seul retour de lancer. L’effort de tout le monde était là.»

«Nous avons seulement essayé de suivre le plan de match en demeurant solides collectivement. Louis a été excellent et nous a sauvés quelques fois. C’est ce qu’il nous fallait», a de son côté déclaré le défenseur Will Butcher au site NJ.com.

Pas le début souhaité

Cette performance pourrait permettre à Domingue d’obtenir la confiance de son entraîneur John Hynes et de son organisation au complet. Évidemment, il n’a guère envie de retourner dans la Ligue américaine, où il a amorcé la campagne.

«Ça n’a pas été le début de saison escompté, autant à cause de la façon que j’ai commencé l’année que de l’endroit où je me suis retrouvé, avait-il indiqué au site northjersey.com quelques jours auparavant. Cependant, tout cela est du passé. J’ai progressé depuis le début du calendrier; j’étais dans la même situation quand j’ai été échangé à Tampa par les Coyotes de l’Arizona [en 2017]. Donc, ce n’est rien de nouveau pour moi. Je prends un jour à la fois et je travaille fort. Si vous y mettez les efforts quotidiennement, votre jeu sera à la hauteur.»