Un 2e titre pour les Carabins?

Les Carabins de l’Université de Montréal tenteront de remporter la deuxième Coupe Vanier de leur histoire, samedi au PEPS, alors qu’ils se frotteront aux Dinos de Calgary qui, de leur côté, sont à la recherche d’un premier titre depuis 1995 après trois défaites consécutives.

La Coupe Vanier vous est présentée à compter de 12h30 à TVA Sports sur notre service de diffusion en ligne, TVA Sports direct.

Que signifierait un deuxième titre pour les Carabins en six ans? «Si on remporte une 2e Coupe Vanier en six ans à notre 3e participation, on pourra inclure les Carabins dans la même conversation que le Rouge et Or, qui est la seule équipe à présenter ce palmarès, a déclaré l’entraîneur-chef Danny Maciocia.

Ça démontrerait qu’on a réduit l’écart avec Laval. Il s’agirait d’un grand accomplissement qui a pris beaucoup d’efforts et de travail des joueurs, des entraîneurs et de l’administration.»

Laval a remporté deux titres de la Coupe Vanier au cours des six dernières années en trois participations. Quant aux Dinos, ils en seront aussi à une troisième participation, mais en sept ans. Ils se sont inclinés en 2013 et en 2016 face au Rouge et Or.

Quart-arrière partant

Maciocia pourra-t-il miser sur son quart-arrière partant Frédéric Paquette-Perrault pour mener l’équipe à la victoire ou se tournera-t-il vers Dimitri Morand qui a frappé en relève à la Coupe Uteck?

«J’ai une idée qui sera le partant, mais je vais la garder pour le match, a mentionné Maciocia. On peut gagner avec les deux et je suis très à l’aise. J’ai parlé aux deux quarts-arrière et à l’équipe médicale. Le plan est qu’ils se préparent pour les deux. J’avais vécu une situation identique en 2005 à la Coupe Grey avec les Eskimos et on connaît le résultat. On se questionnait qui de Jason Maas ou Ricky Ray allait jouer. Ray avait bien fait et nous avions gagné.»

Retour de Giraud

Si un point d’interrogation demeure à la position de quart-arrière, le retour au jeu du porteur de ballon Ryth-Jean Giraud est confirmé. «Je suis excité et ça fait chaud au cœur de revenir au jeu, a mentionné le meneur pour les verges au sol dans le RSEQ avec 575. Je suis à 100 % et la semaine de repos m’a permis de retrouver toute mon énergie.»

Giraud et son partenaire Reda Malki croient qu’ils pourraient tirer profit du front défensif de type 30 des Dinos. «Il y a des ouvertures et ce type de front peut nous donner un avantage. Reda et Alexis Boulangé ont montré ce qu’ils pouvaient faire à Acadia et ça m’enlève un poids sur les épaules.»

«C’est très probable qu’on puisse courir contre eux, de renchérir Malki, qui a été nommé joueur par excellence de la Coupe Uteck. On veut imposer le rythme des Carabins et marquer des points rapidement.»

Dernier match

Marc-Antoine Dequoy ne pouvait pas espérer un meilleur scénario. «Je réalise qu’il s’agit de mon dernier match et je suis vraiment excité, a mentionné le demi défensif étoile. Je ne pouvais pas demander mieux que de disputer la Coupe Vanier à mon dernier match.»

Dequoy se retrouvera régulièrement face au demi inséré Jalen Philpot. «C’est vraiment excitant comme duel. Si tu veux t’améliorer, c’est le genre de duel que tu veux. C’est possiblement le meilleur groupe de receveurs que nous allons affronter. Ils sont explosifs et agiles. Quant à la vitesse, on verra sur le terrain, mais il y a des gars rapides dans notre conférence.»

Des jumeaux nés pour jouer au football

Les frères jumeaux Jalen et Tyson Philpot représentent deux des principales menaces offensives des Dinos.

Tyson a été la recrue par excellence au pays en 2018. Absent six rencontres cette année en raison d’une blessure, il a cédé le plancher à Jalen qui a capté 52 passes pour 767 verges. Ce dernier a poursuivi son bon travail dans les séries éliminatoires en étant sélectionné joueur par excellence de la Coupe Mitchell avec sept réceptions pour 130 verges et un touché. Tyson, lui, a capté sept passes pour 119 verges dans la victoire de 30-17 face à McMaster.

Qui est le meilleur? «On se pousse l’un et l’autre, a mentionné Jalen. L’an dernier, Tyson a connu une meilleure saison et c’est à mon tour cette année. Moi, je suis un receveur plus physique et Tyson est un receveur qui mise sur sa vitesse.»

De retour en forme pour les séries éliminatoires, Tyson croit que les Carabins n’ont pas affronté un groupe de receveurs aussi rapides cette saison. «Je ne pense pas qu’ils ont affronté des receveurs aussi rapides, a-t-il indiqué. Nous avons cinq receveurs qui peuvent faire des jeux. On misait beaucoup sur les longs gains l’an dernier, mais on s’est tourné davantage vers les courtes passes cette année et on gagne des verges après réception. Dans l’ouest, nous sommes habitués à des couvertures quatre et McMaster a amené beaucoup de pression pour nous déstabiliser, mais nous aimons les couvertures homme à homme.»

Parmi les meilleurs à leur position respective, Jalen et le demi défensif Marc-Antoine Dequoy croiseront le fer dans un duel qui promet. «Je suis excité de relever ce défi contre un très bon joueur que les experts prévoient qu’il sera sélectionné en 1re ronde du repêchage de la LCF, a raconté le demi inséré de 6 pi 1 po et 185 livres. À l’entraînement, j’ai la chance d’affronter l’un des meilleurs demis défensifs au pays en Deane Leonard.»

Double citoyenneté

Nés en Colombie-Britannique d’un père américain, ils possèdent la double citoyenneté. Vainqueur de la Coupe Grey en 1994 avec les Lions de la Colombie-Britannique, le paternel Cory joue encore un rôle important dans la carrière de ses fils. «Nous sommes nés pour jouer au football, a résumé Jalen. Depuis que nous sommes tout jeune, nous sommes sur le terrain tous les jours. Notre père a été notre entraîneur plus jeune et il nous donne encore des conseils. Notre père ne nous a jamais poussés. Il nous envoie des messages textes après chaque match. Il est arrivé à Québec, vendredi, et il sera présent au match.»

Un joueur qui se démarque par sa polyvalence

Samuel Rossi ne se laisse pas impressionner par le gabarit imposant des joueurs de ligne offensive des Dinos.

«On en a vu d’autres contre Laval et Sherbrooke, et je ne m’arrête pas à ça, a mentionné l’ailier défensif étoile des Carabins de l’Université de Montréal. Ça va être une partie d’échecs, et l’équipe qui commettra le moins d’erreurs va gagner. Nous avons une recette gagnante depuis le début des séries éliminatoires, tout comme Calgary qui est sur une bonne erre d’aller.»

Joueur le plus polyvalent de l’unité défensive des Carabins selon l’entraîneur-chef Danny Maciocia, l’ailier défensif de 4e année se fait un point d’honneur de bien faire dans tout. Rossi peut exercer de la pression sur le quart-arrière, évoluer comme secondeur ou reculer en couverture de passe.

«Il n’y a pas une facette où je suis le plus fort, mais ma force est que je suis capable de tout faire et j’en tire une fierté. Je me suis toujours promené partout.»

Une belle reconnaissance

Malgré sa contribution importante au succès des Bleus au fil des ans, Rossi a été élu au sein de l’équipe d’étoiles du RSEQ pour la première fois cette année. Il a également trouvé sa niche au sein de la deuxième constellation au pays, jeudi, lors du banquet des étoiles canadiennes.

«Ça fait toujours un petit velours, et il s’agit d’une petite tape dans le dos quand tu reçois un honneur, mais je ne me suis jamais arrêté à ça, a-t-il assuré. J’ai fait Team Québec et Canada et cela ne m’a jamais arrêté.»

Blessé à une main lors du match contre le Rouge et Or de l’Université Laval le 20 octobre, Redha Kramdi ne voulait pas arrêter de jouer. Le secondeur hybride porte une mailloche pour protéger sa main.

«Je suis reconnaissant envers l’équipe médicale qui a fait un excellent travail. Le protecteur est gros, et ça m’ennuie un peu, mais rien pour m’empêcher de jouer. On souhaitait que je reste sur le terrain. Les Dinos misent sur le meilleur quart-arrière au pays, une ligne offensive très grosse et des receveurs capables de jeux explosifs et (capables) de briser des plaqués. Les Dinos courent plus que dans le passé, mais je crois qu’ils vont donner la balle à leur meilleur joueur (le pivot Adam Sinagra). Les Carabins ont perdu à la Coupe Vanier en 2015, et on va tout donner pour les gars qui étaient là et qui complètent leur parcours cette année.»