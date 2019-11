Scott Sabourin de retour sur la glace

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Scott Sabourin était de retour sur la patinoire pour l’entraînement des siens de samedi, lui qui a subi d'importantes blessures suite à un contact avec David Backes, le 2 novembre dernier.

Sur le coup de la mise en échec, Sabourin avait perdu conscience et subi une commotion cérébrale. Lorsque son visage a heurté la glace, il a été coupé près de l’œil et son nez a été fracturé. L’homme de 27 ans avait alors été évacué du TD Garden de Boston sur une civière. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«C’est génial de le revoir ici, a déclaré le Québécois Thomas Chabot au quotidien “Ottawa Citizen”. C’est un gars qui est très apprécié dans l’équipe. C’est un solide client et il ferait n’importe quoi pour les gars sur la glace. De le voir tomber à Boston, et de le revoir si tôt avec un grand sourire sur son visage et l’envie de rejouer des matchs, c’est vraiment bien.»

Même si Sabourin a enfilé les patins et que ses plaies ont cicatrisé, aucune date n’a été avancée pour son retour au jeu.