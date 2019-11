Oscar Klefbom est-il un défenseur numéro 1?

Alors que plusieurs puissances de la Ligue nationale de hockey comptent sur un défenseur étiqueté clairement comme le numéro 1 de leur équipe, la défensive des Oilers d’Edmonton est menée par Oscar Klefbom, qui commence à se donner des airs de meneur.

Le Suédois de 26 ans en est à une septième saison dans la LNH et est l’un des piliers des Oilers derrière les très visibles attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl. L’avantage avec Klefbom, c’est qu’il peut jouer énormément, et dans diverses situations.

Cette saison, il joue en moyenne près de 26 minutes par match et est constamment utilisé sur les unités spéciales. Le principal intéressé peine toutefois à se décrire lui-même comme un arrière numéro 1 dans le circuit Bettman.

«Est-ce qu’il y a vraiment 30 numéros 1? Si on regarde Drew Doughty, il joue 27 minutes chaque soir depuis je ne sais combien d’années et il est constant, a mentionné Klefbom au quotidien “Edmonton Journal”. Un gars comme Victor Hedman joue aussi beaucoup de minutes et a beaucoup de responsabilités. Ils sont bons depuis tellement d’années.»

Pour Klefbom, la constance est un atout majeur. Ça tombe bien, puisque les Oilers ont connu beaucoup de hauts et de bas lors des dernières années. Cette saison, ils sont toutefois en tête de la section Pacifique.

Des comparaisons élogieuses

Le défenseur des Oilers Adam Larsson, lui, croit que son coéquipier a atteint de nouveaux sommets en 2019 et aime l’impact de Klefbom sur le jeu d’Edmonton.

«C’est dur de comparer. Il n’est pas très tape-à-l’œil, mais il joue en désavantage numérique et sur la première vague en supériorité numérique. Peut-être Roman Josi, je pencherais de ce côté ou vers un Alex Pietrangelo gaucher. Ce n’est pas facile de comparer des défenseurs dans cette ligue», a commenté Larsson.

Il faut dire qu’à la base, Klefbom a un physique avantageux pour être un bon défenseur dans la LNH. À 6 pi 3 po, il a une longue portée et un tir puissant. Avec un bon coup de patin, il a les éléments nécessaires pour être dominant en attaque et en défensive.

«On ne mentionne pas assez souvent à quel point il est polyvalent, a déclaré l’entraîneur des Oilers Dave Tippett. Il ne fait pas tout à fait partie de l’élite, mais quand on le voit chaque jour, notre estime pour lui augmente. [...] Lorsqu’on voit un joueur avoir autant de temps de glace qu’Oscar, c’est qu’il doit faire les bonnes choses.»