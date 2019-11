Max Domi a-t-il été trop égoïste?

Les réactions de Max Domi après ses deux buts contre les Rangers de New York n’ont pas fait le bonheur de tout le monde.

L’attaquant n’a pas caché sa joie après avoir mis fin à sa léthargie de dix matchs sans trouver le fond du filet et a également célébré avec la foule lorsqu’il a inscrit son deuxième de la soirée.

«Ce que j’ai moins aimé, c’est que les deux buts ont été préparés par Nick Suzuki. Et Domi a décidé de sauter dans la foule au lieu de remercier la recrue», a lancé Michel Bergeron lors de son segment «Sans filet».

Bergeron a d’ailleurs voulu donner du crédit à Claude Julien pour les trois buts marqués en première période contre New York. L’entraîneur-chef du CH a d’ailleurs ramené Domi au centre après trois défaites de suite et l’a accompagné de Suzuki et d’Artturi Lehkonen.

«Julien avait décidé que Domi jouait à l’aile en début de saison et il est revenu sur sa décision et ça a porté fruit.»

Plus d’émotions avant les matchs

Notre collègue a d’ailleurs adoré la présentation des joueurs de la rencontre, où un joueur présentait la formation de départ dans le cadre du mois contre le cancer.

«C’est formidable cette émotion. Mais ça devrait tout le temps être comme ça! Il faut rapprocher les jeunes des clubs de hockey!»

À voir dans la vidéo ci-dessus.