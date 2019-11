Les Canucks perdent Alexander Edler dans la victoire

Les Canucks de Vancouver ont pu compter sur leur capitaine Bo Horvat, samedi après-midi à Washington, pour clore le débat lors des tirs de barrage, permettant ainsi à son équipe de signer une victoire de 2 à 1 face aux Capitals.

Horvat était le 14e joueur au total à tenter sa chance en fusillade quand il a déjoué le gardien Braden Holtby.

À LIRE AUSSI: Claude Julien défend sa décision

Vancouver a toutefois perdu les services d'Alexander Edler, qui a quitté la rencontre en raison d'une blessure au haut du corps.

Le défenseur serait entré en contact avec Travis Boyd des Capitals et aurait encaissé un coup de patin accidentel.

De son côté, Jacob Markstrom a repoussé sept joueurs des Capitals en fusillade et a ainsi gagné son duel face à Holtby. Markstrom avait d’abord effectué 32 arrêts dans cette partie tandis que le gardien des Capitals avait stoppé 31 lancers.

Jakub Vrana, avec son 11e but de la saison, a inscrit le seul but des Capitals en première période. Elias Pettersson avait ensuite assuré la réplique des Canucks, en supériorité numérique, avant la fin de l’engagement initial. Le défenseur Quinn Hughes a récolté une mention d’aide sur le but de Pettersson et totalise maintenant 18 points en 23 parties cette saison.

Fin d’une vilaine séquence des Flames

Les Flames de Calgary ont mis fin à une séquence de six défaites, samedi après-midi, en défaisant les Flyers par la marque de 3 à 2 en tirs de barrage, au Wells Fargo Center, à Philadelphie.

Les joueurs des Flames s’étaient rencontrés entre eux après leur sixième revers consécutif, jeudi. Il faut croire que cette réunion a permis de remettre les pendules à l’heure.

«Ça fait du bien, on avait besoin de cette victoire», a mentionné l’entraineur-chef des Flames, Bill Peters, dans un soupir de soulagement lors d’une entrevue diffusée sur le site internet de son équipe après le match.

Matthew Tkachuk a donné la victoire aux siens, lui qui a été l’unique marqueur lors de la fusillade.

La formation albertaine semblait se diriger vers une autre défaite en fin de troisième période, après avoir vu Kevin Hayes donner une avance d’un but aux Flyers avec moins de quatre minutes à jouer à la rencontre. Elias Lindholm a toutefois donné un second souffle à son équipe avec un but qui a forcé la tenue d’une période supplémentaire.

Le gardien de but David Rittich a été étincelant dans la victoire, repoussant 36 des 38 tirs dirigés vers lui. Il a aussi repoussé les trois tentatives des Flyers lors des tirs de barrage.

«C’est énorme pour nous cette victoire, mais nous devons continuer de travailler fort, a raconté Rittich. Si on garde les choses simples et que nous continuons de travailler fort, nous obtiendrons de bons résultats.»

Andrew Mangiapane a été l’autre buteur des Flames.