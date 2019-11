La vilaine erreur de Kotkaniemi, au pire moment

Une seule chose a vraiment bien fonctionné dans la défaite de 6-5 des Canadiens de Montréal face aux Rangers de New York, samedi : le trio composé de Max Domi, d’Artturi Lehkonen et de Nick Suzuki.

Autrement, ce fut une catastrophe défensive et Claude Julien a pris une erreur de Jesperi Kotkaniemi en exemple pour expliquer la spectaculaire remontée de quatre buts des Rangers.

«Tu regardes le but gagnant, tu as un jeune joueur qui n’a que 19 ans... Il provoque un dégagement refusé et perd la mise en jeu facilement, la rondelle finit dans le fond de ton filet...» s’est remémoré l’entraîneur-chef des Canadiens, en conférence de presse après la rencontre.

«Ce sont des erreurs coûteuses. Ces gars doivent apprendre, peu importe s’ils ont 19 ou 30 ans. Tu dois apprendre que c'est le genre d’erreurs que tu ne peux pas commettre.»

«Ce n’est qu’un exemple. Je ne m’acharne pas sur lui. Il n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu» - Claude Julien

En réplique aux doublés de Domi et de Lehkonen, New York a profité des deux buts de Brendan Lemieux, incluant le filet égalisateur du fils de Claude Lemieux en infériorité numérique lors du troisième engagement, pour infliger au CH ce qui peut possiblement être considéré comme le pire revers de la formation montréalaise cette saison.

Kotkaniemi a été pris en défaut sur le but décisif de Jacob Trouba en milieu de troisième période. Le joueur de centre finlandais a terminé la soirée sans point, avec un différentiel de -2, en 11 minutes de temps de jeu.