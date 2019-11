Claude Julien a-t-il besoin d’aide?

Plusieurs questions refont surface suite à la défaite des Canadiens face aux Rangers, une quatrième consécutive. Évidemment, l’entraîneur-chef a besoin d’un coup de main supplémentaire, mais à quel prix?

Selon Louis Jean, il faut se rendre à l’évidence : le Tricolore est une équipe avec peu de profondeur, pas «hyper talentueuse» et qui n’a pas de super-vedettes non plus. Toutefois, il ne faut pas sacrifier un bel espoir ou un choix de première ronde pour aider l’équipe immédiatement. Il faut penser à l’avenir.

De son côté, Michel Bergeron a identifié le principal problème: «On fait jouer des gars de quatrième trio sur le jeu de puissance.» Claude Julien doit pouvoir compter sur plus de ressources.

