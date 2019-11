Cette semaine dans l’univers de la WWE : N «DX» T est prêt pour Survivor Series

Publié aujourd'hui à 11h52

«Après le repêchage, ce ne sera plus possible pour un lutteur de Raw d’aller à SmackDown ou une lutteuse de SmackDown d’aller à Raw.»

«Il n’y aura pas de changements à NXT et aucun membre de Raw ou SmackDown n’est prévu être sur l’émission.»

Ce sont là deux affirmations que la WWE, via différents intervenants, ont laissé savoir aux amateurs dans les derniers mois. Je dis deux affirmations, j’aurais aussi pu dire deux mensonges. Parce qu’en bout de ligne, les deux n’auront été vraies que pendant quelques semaines.

Les plus positifs diront que c’est juste pour Survivor Series, les plus cyniques se disent que ça pourrait rester ainsi longtemps.

De mon côté, le premier est une critique que j’ai depuis le jour un. Si tu es pour dire à tes fans que le mouvement de personnel ne sera plus possible, respecte ça. Pourtant, le repêchage n’était pas terminé que Lacey Evans, qui avait été repêché à SmackDown, luttait à Raw. La semaine suivante, Rey Mysterio, repêché par Raw, était à SmackDown. Oui, par la suite il y a eu l’histoire d’invasion de part et d’autres en lien avec le Survivor Series. Mais le mal était déjà fait. Et ce n’est pas comme si personne ne savait dans la compagnie qu’à Survivor Series, habituellement, il y a du mouvement à ce niveau. Comment s’associer à une équipe, comment une équipe plus que l’autre peut venir me chercher si tôt dans le processus, quand les règles ne sont même pas suivies?

Est-ce le début de la fin pour NXT tel qu’on le connait?

Pour ce qui est du deuxième, bien j’y croyais. Je me disais que NXT avait suffisamment de talents sans qu’on ait besoin d’ajouter du personnel. Cela dit, Finn Balor est arrivé tôt dans l’équation. Puis, encore une fois, à cause de Survivor Series, on n’aura jamais autant vu de lutteurs et lutteuses de Raw et SmackDown à NXT. La résultante? Les cotes d’écoute ont augmenté et NXT a battu sa compétition mercredi dernier. Le danger? Que Vince McMahon décide d’en faire quelque chose de régulier et venir ainsi dénaturer ce que NXT est depuis le début.

Pourtant, que NXT fasse 700 000 au lieu 900 000 auditeurs n’est pas un problème. Mais que la troisième heure de Raw fasse moins de deux millions ou que SmackDown attire moins qu’à pareille date l’an dernier, malgré que l’émission soit sur un meilleur réseau, ça c’est problématique, ça c’est inquiétant.

De plus, à NXT, on essayait de mettre l’emphase sur la guerre entre les trois émissions et sur les rivalités de NXT TakeOver en même temps. Donc à certaines occasions, la gang de NXT était tissée serrée et à d’autres, c’était la guerre civile, ce qui rend toujours les choses un peu plus anti-climatiques.

Des matchs sans fins, non merci!

Une autre répercussion de tout ça a été les matchs qui n’ont pas eu de fins. En trois émissions, cinq matchs se sont soient terminés par disqualification ou n’ont simplement pas fait de gagnants. C’est beaucoup. Beaucoup trop en fait. Ce n’est pas ce qu’on veut voir à la veille d’un gros PPV. Et je trouve ça inquiétant alors que dimanche, plusieurs matchs incluront que des champions. Est-ce qu’on va vouloir sacrifier quelqu’un à chaque fois ou justement, on va utiliser la méthode de ne pas faire de gagnants?

Entre Bayley, Becky et Shayna, qui on sacrifie? Même question pour Strong, Nakamura et Styles ou le match triple menace en équipe. NXT ne peut toutes les gagner.

Encore plus curieux, on n’a toujours pas annoncé certains compétiteurs. Le partenaire mystère de Ciampa, Lee et Dijakovic est supposé être une grosse surprise, ce qui est souvent décevant de la part de la WWE. Attendez-vous à des chants de CM Punk. Pire encore. Toute l’équipe de NXT dans le match Survivor Series contre Raw et SmackDown n’a pas été annoncée. NXT, l’émission sur laquelle on a mis autant de temps dans cette histoire et rendu à la veille du show, on ne sait toujours pas qui va en faire partie. On va peut-être les annoncer à NXT TakeOver. D’ailleurs, je m’attends à ce que Raw et/ou SmackDown débarquent à War Games. Le contraire serait surprenant, décevant et irait à l’encontre de tout ce qu’on a vu jusqu’à présent.

Mes prédictions

En terminant, voici mes prédictions. N’oubliez pas, je suis rarement bon à choisir les vainqueurs. Mais je pourrai plus tard vous expliquer pourquoi un tel ou une telle a gagné.

NXT TakeOver:

Scott, Équipe Ripley, Équipe Ciampa, Riddle, Priest

Survivor Series:

Brock, Becky, New Day, Équipe Raw féminine, Équipe NXT masculine (Ciampa, Riddle, Balor, Lee et Dijakovic selon moi), Styles, Wyatt, Cole (qui bat Priest)

Bonus: documentaire sur Mad Dog Vachon

Si vous n’avez pas eu le temps de le regarder, je vous suggère le documentaire de 30 minutes sur Mad Dog Vachon au canal Historia. Dans la série «Dans les pas de...» le comédien Réal Béland se met dans les pieds de l’ancien lutteur et visite des endroits qui ont marqué sa vie et sa carrière.

J’ai eu la chance d’en faire partie, alors qu’on m’a interviewé en tant qu’historien. On a tourné mon segment au stade IGA (anciennement stade Jarry) où Maurice a eu son plus important match en carrière au Québec, devant plus de 29 000 personnes, la plus grande foule de lutte de l’histoire de la province, alors qu’il avait défait Killer Kowalski.

Paul Houde de même que les anciens lutteurs Paul Leduc et Gino Brito en font aussi partie. Leduc est particulièrement ému, une réaction tout à fait réelle, alors qu’il est toujours ému lorsqu’il parle de son ami Maurice.

Une émission qui s’écoute très bien et qui vous donne un bon aperçu de la carrière de cette légende et membre du temple de la renommée de la WWE. Avec Bertrand Hébert, j’ai écrit la biographie de Maurice et si vous en désirez une copie, contactez-moi sur les réseaux sociaux. «Cheap plug» comme dirait Mick Foley!

Matchs de la semaine

Kevin Owens c. Drew McIntyre Alexander Wolfe c. Ilja Dragunov Buddy Murphy c. Akira Tozawa

Vidéo de la semaine

Est-ce que Paul Levesque a réussi à rentrer dans la tête de KO?

Résultats rapides

Boston, Massachussetts

Becky Lynch et Charlotte Flair ont battu les IIconics

Humberto Carrillo, acc. par les Street Profits a défait Karl Anderson, acc. par Luke Gallows et AJ Styles

Bobby Lashley a vaincu No Way Jose

Seth Rollins a battu Andrade, acc. par Zelina Vega par disqualification

Buddy Murphy a défait Akira Tozawa

Erick Rowan a vaincu Alex Malcolm

Le match entre Kevin Owens et Drew McIntyre s’est soldé sans vainqueurs après que Paul Levesque soit intervenu

Asuka, acc. par Kairi Sane a battu Natalya

Le match entre les Vikings et l’équipe de Randy Orton et Ricochet n’a pas fait de gagnants après que Équipe SmackDown soit intervenue

Vidéo de la semaine

On est prêts pour War Games!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Le combat entre Becky Lynch et Rhea Ripley n’a pas fait de gagnantes après que Shayna Baszler et les Horsewomen soient intervenues

Matt Riddle a battu Ricochet

Kyle O’Reilly et Bobby Fish ont défait Le Revival

Kay Lee Ray a vaincu Dakota Kai

Les Vikings ont battu les Forgotten Sons, acc. par Jaxson Ryker

Le champion NXT Adam Cole a vaincu Dominik Dijakovic dans un match d’échelles

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Brentwood, Angleterre

Trent Seven a battu Kona Reeves

A-Kid a défait Jack Starz

Ridge Holland a vaincu Oliver Carter

Alexander Wolfe a battu Ilja Dragunov

Vidéo de la semaine

On termine comme on a débuté : invasion de NXT à SmackDown

Résultats rapides

Rosemont, Illinois

Rhea Ripley a battu Sasha Banks et Charlotte Flair dans un match triple menace

Bobby Fish et Kyle O’Reilly ont défait le New Day et Heavy Machinery

Le match entre Daniel Bryan et Le Miz n’a pas fait de gagnants après l’intervention de Bray Wyatt

Roi Corbin, Robert Roode et Dolph Ziggler ont vaincu Roman Reigns, Mustafa Ali et Shorty G

War Games

Événement spécial, samedi le 23 novembre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT TakeOver : War Games 2019

Isaiah « Swerve » Scott c. Angel Garza

Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox et Mia Yim c. Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair et Kay Lee Ray dans un match de type War Games

Undisputed Era c. Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominik Dijakovic et un partenaire mystère dans un match de type War Games

Matt Riddle c. Finn Balor

Pete Dunne c. Killian Dain c. Damian Priest dans un match triple menace pour déterminer l’aspirant numéro un au titre

Événement spécial, dimanche le 24 novembre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Survivor Series :

Le champion Universel Brock Lesnar c. Rey Mysterio

Becky Lynch c. Bayley c. Shayna Baszler

Les Vikings c. le New Day c. l’Undisputed Era

Équipe Raw (Flair, Natalya, Asuka, Sane et Logan) c. Équipe SmackDown (Banks, Carmella, Brooke, Evans et Cross) c. Équipe NXT (Ripley, Storm, Yim, Nox et LeRae)

Équipe Raw (Rollins, McIntyre, Owens, Orton et Ricochet) c. Équipe SmackDown (Reigns, Ali, Strowman, Corbin et Shorty) c. Équipe NXT (pas encore annoncée)

AJ Styles c. Roderick Strong c. Shinsuke Nakamura

Le champion de la WWE Bray Wyatt c. Daniel Bryan

Le champion Adam Cole contre le gagnant du match triple menace de samedi

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

