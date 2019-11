Victoire importante des Texans

Les Texans ont bien neutralisé les Colts d’Indianapolis au quatrième quart et l’ont emporté par la marque de 20 à 17, jeudi soir, au NRG Stadium de Houston.

Ce gain permet à Houston de devancer Indianapolis au classement de la section Sud de l'Association américaine. Les Texans présentent une fiche de 7-4-0 tandis que leurs rivaux montrent un dossier de 6-5-0.

L’équipe locale était derrière par quatre points avec un peu plus de 12 minutes à disputer lorsque le quart-arrière Deshaun Watson a pris les choses en main. Le pivot a rejoint DeAndre Hopkins sur 30 verges pour le touché de la victoire.

C’était la deuxième fois que les deux coéquipiers combinaient, alors qu’un majeur de Hopkins était venu placer les Texans en avant au deuxième quart. Watson a connu un fort match avec une récolte cumulative de 298 verges par la passe.

Du côté des Colts, le jeu au sol a été plus efficace alors que Jonathan Williams et le quart Jacoby Brissett ont tous les deux couru pour inscrire des touchés. Brissett n’a obtenu que 129 verges par la passe et complété 16 de ses 25 tentatives.