Panarin dominant dans le zoo de Manhattan

Les Rangers ont investi un camion d’argent pour attirer Artemi Panarin à New York. Jeff Gorton, le directeur général, lui a consenti un pacte de sept ans et 81,5 millions $, soit une moyenne annuelle de 11 643 millions $.

À 28 ans, Panarin est encore dans la fleur de l’âge. À court terme, les Rangers doivent se réjouir de leur investissement.

À ses premiers pas dans le zoo de Manhattan, l’ancien des Blue Jackets de Columbus et des Blue Jackets de Columbus ne croule absolument pas sous la pression.

Comme une horloge

Après 20 matchs, il mène son équipe pour les buts (11), les passes (14), les points (25), les plus et moins (+8) et les tirs au but (63).

Panarin est aussi régulier comme une horloge. Avant le revers de 4 à 1 contre les Sénateurs à Ottawa, il avait inscrit son nom sur la feuille de pointage dans douze matchs d’affilée. Au cours de cette période, il a obtenu 19 points (7 buts, 12 passes). Il n’a pas obtenu de point face aux Sens, voyant sa série prendre fin.

Un jeunot de 18 ans

La relance des Rangers ne passera pas uniquement par Panarin. Le Finlandais Kaapo Kakko sera aussi l’un des moteurs de l’équipe dans un horizon à court terme.

À 18 ans, Kakko a fait le saut du TPS de Turku aux Rangers. À l’instar de Jesperi Kotkaniemi l’an dernier, il a réalisé qu’il y avait une grande marche entre la Ligue élite finlandaise et la LNH. Après neuf matchs, Kakko avait seulement deux points (1 but, 1 passe) à sa fiche. Le gros ailier de 6 pi 2 po et 194 lb a toutefois retrouvé de son lustre dernièrement avec cinq points (2 buts, 3 passes) à ses trois dernières sorties.

Repêché immédiatement après Jack Hughes lors du dernier repêchage, Kakko a gagné en confiance depuis l’embauche de Tuomo Ruutu comme entraîneur du développement des joueurs. Ruutu, un Finlandais qui a connu une carrière de 735 matchs dans la LNH, a fait un retour aux États-Unis pour travailler pratiquement exclusivement avec son jeune compatriote.