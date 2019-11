Les Leafs sortent de leur torpeur sous Sheldon Keefe

Sheldon Keefe a commencé son séjour derrière le banc des Maple Leafs de Toronto de la bonne façon alors que ses hommes l’ont emporté 3 à 1 face aux Coyotes de l’Arizona, jeudi, au Gila River Arena.

Toronto met finalement fin à sa série de défaites, qui culminait maintenant à six et qui aura coûté à l’entraîneur Mike Babcock son travail. L’homme de 56 ans a été limogé mercredi et remplacé par Keefe, qui était le pilote chez les Marlies dans la Ligue américaine.

Le but vainqueur est venu de la palette du Suédois Pierre Engvall, qui a inscrit le premier but de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. C’est un petit gars du coin, Auston Matthews, qui a fermé les livres en fin de match avec son 15e but de la campagne. Celui qui a grandi en Arizona portait alors le pointage à 3-0.

L’autre but des Leafs a été inscrit par Tyson Barrie, son premier avec l’équipe torontoise, tandis que les Coyotes ont répliqué avec Vinnie Hinostroza.