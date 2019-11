Jour de paye pour Jose Abreu

Le joueur de premier but Jose Abreu a été grandement récompensé par les White Sox de Chicago, vendredi, avec un contrat de 50 millions $.

La formation de l’Illinois a annoncé avoir accordé une entente de trois ans pour un tel montant à l’athlète cubain.

La semaine dernière, Abreu avait renoncé à son autonomie en acceptant une offre qualificative d’un an et d’un montant de 17,8 millions $. En vertu de ce nouveau contrat sur une plus longue durée, la première entente est annulée.

En 634 apparitions au bâton en 2019, le Cubain a maintenu une moyenne de ,284. Il a frappé 33 circuits et dominé la Ligue américaine avec 123 points produits.

L’annonce du nouveau contrat d’Abreu survient seulement 24 heures après que les White Sox aient fait signer une entente de quatre ans et 73 millions $ au receveur étoile Yasmani Grandal.