Apparition surprise à l’entraînement du CH

Jonathan Drouin a fait une apparition surprise vendredi matin, à Brossard.

L’attaquant québécois a assisté à l’entraînement du jour des Canadiens sur le banc de l’équipe montréalaise. Il arborait un plâtre au bras gauche, résultat de son opération au poignet subie plus tôt cette semaine.

De la belle visite ce matin à l’entraînement. Jonathan Drouin sur le banc avec son plâtre au bras gauche. @TVASports #Habs pic.twitter.com/1hpEO4mz1c — Andy Mailly-Pressoir (@AndympTVAS) November 22, 2019

Drouin sera absent pour un minimum de huit semaines. Il s’est blessé lors de la troisième période de l’affrontement contre les Capitals de Washington, vendredi dernier.

Cette saison, le numéro 92 a amassé sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 19 matchs. Il a également écopé de six minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +4.

Acquis du Lightning de Tampa Bay en juin 2017, Drouin a récolté 114 points, dont 38 buts, depuis qu’il porte l’uniforme du CH, et ce, en 177 rencontres.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef Claude Julien a apporté des modifications à sa formation. Il a promu l’attaquant Artturi Lehkonen sur le deuxième trio, en compagnie de Max Domi au centre et Nick Suzuki à l'aile, à la place de Joel Armia, relégué à la troisième unité avec Charles Hudon et Jesperi Kotkaniemi. Jordan Weal a également changé de trio, passant du troisième au quatrième, au profit d’Hudon.

«C'est un gros changement (de l'aile au centre), ce sont deux positions différentes, a admis Domi, après l'entraînement. J'ai joué un peu au centre lors de l'entraînement. [...] Il y a une différence mais ça ne devrait pas être un si gros facteur.»

«Ce qu'on a vu, c'est que Max Domi ne patine pas aussi bien que quand il est au centre, a souligné Claude Julien, après l'entraînement. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a passé la majorité de sa carrière à jouer à l'aile. On a peut-être découvert qu'il était capable d'exploiter sa vitesse d'une bonne façon. Alors, on a voulu le remettre au centre. Alors, avec cette décision, on tasse (Nick) Suzuki, qu'on aime aussi au centre. Mais c'est un gars qui s'adapte bien.»

Voici la formation des Canadiens à l’entraînement :

Attaquants

Tatar - Danault - Gallagher

Suzuki - Domi - Lehkonen

Hudon - Kotkaniemi - Armia

Cousins - Thompson - Weal

Défenseurs

Chiarot - Weber

Mete - Petry

Reilly - Fleury

Kulak - Folin

Gardiens