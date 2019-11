Coupe Davis: l'Espagne en demi-finale

L'Espagne, avec deux victoires décrochées par Rafael Nadal en simple et en double, s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis en éliminant l'Argentine au terme d'un double haletant, dans la nuit de jeudi à vendredi à Madrid.

À LIRE AUSSI: Coupe Davis: le Canada évite Djokovic

Samedi soir en demi-finales, l'Espagne affrontera la Grande-Bretagne, qui a éliminé l'Allemagne 2-0 et n'a pas eu besoin de jouer le double.



Nadal et Marcel Granollers ont remporté le double face à Leonardo Mayer et Maximo Gonzalez 6-4, 4-6, 6-3 dans une Caja Magica en ébullition lors d'un match de 2h27.



Guido Pella avait remporté le premier simple pour l'Argentine aux dépens de Pablo Carreño 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-1.



Nadal avait ensuite égalisé en dominant facilement Diego Schwartzman 6-1, 6-2.