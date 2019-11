Coupe Davis: le Canada évite Djokovic

L’équipe canadienne évitera le Serbe Novak Djokovic et sera plutôt confrontée à la Russie lors de la demi-finale de la Coupe Davis, samedi.

La Russie a effectivement vaincu la Serbie lors des quarts, vendredi à Madrid, à la suite d’un gain décisif lors du match de double. Karen Khachanov et Andrey Rublev ont ainsi eu le dessus en trois manches de 6-4, 4-6 et 7-6 face à Djokovic et son partenaire Viktor Troicki.

Plus tôt dans la journée, Rublev avait d’abord dominé le Serbe Filip Krajinovic en simple avant que Djokovic ne vienne créer l’égalité en battant Khachanov.

En 2013, lors de la dernière présence du Canada dans le carré d’as de cette compétition, le Canada avait été éliminé par Djokovic et ses compatriotes serbes en demi-finale.

Le fait d’éviter Djokovic a certainement de quoi réjouir la formation canadienne. En carrière, sur le circuit de l’ATP, Djokovic a vaincu Denis Shapovalov cinq fois en autant de matchs tandis qu’il a battu Vasek Pospisil à quatre reprises sans perdre une seule fois.

Au contraire, il est intéressant de rappeler que Pospisil, qui semble être au meilleur de sa forme cette semaine, avait surpris Khachanov au premier tour des récents Internationaux de tennis des États-Unis, en août dernier, en cinq manches de 4-6, 7-5, 7-5, 4-6 et 6-3.

Medvedev absent

La Russie est par ailleurs privée de son meilleur représentant Daniil Medvedev, cinquième joueur mondial, lors de cette compétition. Celui-ci avait déclaré forfait, la semaine dernière, en plaidant la fatigue.

Rappelons que le Canada a jusqu’à présent dominé l’Italie et les États-Unis dans la phase des groupes avant de s’imposer contre l’Australie, jeudi, lors des quarts de cette Coupe Davis. Menée par Shapovalov et Pospisil, l’équipe canadienne tentera d’atteindre la finale de cette prestigieuse compétition pour la première fois de son histoire.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime fait également partie de la formation, mais il n’a pas joué jusqu’ici en raison notamment d’une légère blessure à une cheville.