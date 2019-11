Claude Julien change d'idée au sujet de Max Domi

Claude Julien a apporté des modifications à sa formation, vendredi, en prévision du match de samedi contre les Rangers.

L’entraîneur-chef des Canadiens a promu l’attaquant Artturi Lehkonen sur le deuxième trio, en compagnie de Max Domi au centre et de Nick Suzuki à l'aile, à la place de Joel Armia, relégué à la troisième unité avec Charles Hudon et Jesperi Kotkaniemi. Jordan Weal a également changé de trio, passant du troisième au quatrième, au profit d’Hudon.

«C'est un gros changement (de l'aile au centre), ce sont deux positions différentes, a admis Domi après l'entraînement. J'ai joué un peu au centre lors de l'entraînement. [...] Il y a une différence, mais ça ne devrait pas être un si gros facteur.»

«Ce qu'on a vu, c'est que Max Domi ne patine pas aussi bien que quand il est au centre, a souligné Julien. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a passé la majorité de sa carrière à jouer à l'aile. On a peut-être découvert qu'il était capable d'exploiter sa vitesse d'une bonne façon. Alors, on a voulu le remettre au centre. Alors, avec cette décision, on tasse (Nick) Suzuki, qu'on aime aussi au centre. Mais c'est un gars qui s'adapte bien.»

En défense, Mike Reilly remplacera Brett Kulak, qui sera laissé de côté.