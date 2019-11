Une dégelée qui a tout changé

Comme les joueurs des Canadiens de Montréal l’ont constaté mercredi, les Sénateurs d’Ottawa forment une équipe à prendre au sérieux, particulièrement depuis qu’ils ont subi une dégelée de 8 à 2 aux mains des Hurricanes de la Caroline, le 11 novembre.

En fait, la troupe de l’entraîneur-chef D.J. Smith connaît actuellement ses meilleurs moments de la campagne. Après cette médiocre performance à Raleigh, ils ont signé quatre victoires en cinq sorties, ce qui inclut le gain de 2 à 1 en prolongation aux dépens du Tricolore (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus). À l’image de l'attaquant Jean-Gabriel Pageau, auteur de 10 buts en novembre, les «Sens» obtiennent du succès ce mois-ci, au cours duquel ils présentent un dossier de 7-4-0 jusqu’ici.

Même si leur dossier de la saison demeure sous le seuil de respectabilité, les Sénateurs s’attendent à des jours meilleurs et à progresser davantage.

«Ça avance peu à peu. On continue d’en apprendre plus et on s’est amélioré depuis le début du calendrier régulier. Je crois qu’on s’en va dans la bonne direction», a commenté au quotidien Ottawa Sun l’attaquant Brady Tkachuk, qui a marqué le but décisif au Centre Bell.

«On a traversé des moments difficiles pendant lesquels on ne suivait pas le plan de match et on se tirait dans le pied. [...] Nous avons beaucoup appris de nos erreurs du passé commises tôt dans l’année et on a gravi une marche de plus», a ajouté le gardien Craig Anderson.

Déjouer les pronostics

À la grande surprise de nombreux observateurs, Ottawa comptait, avant les rencontres de jeudi, seulement un point de moins que les Maple Leafs de Toronto, tout en ayant un match en main.

L’été dernier, le site spécialisé de paris BetOnline avait établi une cote de 7 contre 1 quant à la possibilité de voir l’équipe de la Ville Reine finir au sommet de l’Association de l’Est cette saison; dans le cas des Sénateurs, la cote était de 80 contre 1.

Cependant, leurs joueurs n’en ont que faire de l’opinion des experts du hockey, ni des caprices du calendrier. Ils se contentent de se démener comme des diables dans l’eau bénite.

«Nous nous présentons pour jouer et on peut voir qui pousse à fond dans les situations compliquées. Personne ne se plaint», a déclaré Smith au réseau Sportsnet quand il fut questionné sur les sept matchs en 16 jours disputés à l’étranger entre mardi dernier et le 4 décembre.