Un duel MLS-Liga MX au match des étoiles 2020

Le prochain match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) sera disputé à Los Angeles, lorsque les meilleurs joueurs du circuit Garber affronteront ceux de la Liga MX, la première ligue mexicaine, le 29 juillet 2020.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, et le directeur général de la Liga MX, Enrique Bonilla, ont confirmé la nouvelle de leur association mercredi.

La rencontre sera disputée au Banc of California Stadium, domicile du Los Angeles FC. Ce sera le deuxième match des étoiles présenté dans la région de Los Angeles. En 2003, le Home Depot Center, à Carson, en Californie, avait été le théâtre de la seule rencontre entre la sélection de la MLS et une équipe mexicaine. Les Chivas de Guadalajara avaient été vaincus 3 à 1 pour l’occasion.

C’est le plus récent effort des dirigeants des deux grandes ligues d’Amérique du Nord de se rapprocher. Depuis deux ans, les détenteurs de la coupe MLS et les gagnants de la finale mexicaine (la Copa MX) se disputent la Campeones Cup. De plus, la Coupe des Ligues, une compétition à huit équipes provenant des États-Unis et du Mexique, a été organisée cette année.

Il arrive également que des clubs de la MLS et de la Liga MX s’affrontent lors de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le 31 juillet dernier, l’Atletico Madrid avait battu les étoiles de la MLS par la marque de 3-0, à Orlando.

La partie des étoiles 2020 sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports.