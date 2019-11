Suspension de trois matchs pour Garnet Hathaway

L'attaquant des Capitals de Washington Garnet Hathaway a écopé d'une suspension de trois matchs, mercredi.

Celui-ci devra aussi renoncer à une somme de 24 193,53 $ en salaire.

Hathaway s’est placé dans l’embarras durant le match de lundi en crachant sur le défenseur des Ducks d’Anaheim Erik Gudbranson tard en deuxième période. Il a d’ailleurs écopé d’une pénalité de match pour son geste.

Ainsi, le porte-couleurs des Capitals ratera la partie des siens prévue en soirée contre les Rangers de New York au Madison Square Garden, ainsi que celles de samedi et du 27 novembre face aux Canucks de Vancouver et aux Panthers de la Floride, respectivement. Il sera admissible à un retour au jeu le 29 novembre.

Cette saison, l’ailier a obtenu cinq points en 23 rencontres et totalisé 30 minutes au cachot.