Les Rangers peuvent-ils freiner les Capitals?

Les Capitals de Washington caracolent au sommet du classement de l’Association de l’Est. Mercredi soir, les Rangers de New York tenteront de mettre un frein à leur domination, au Madison Square Garden.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h30.

La formation de la capitale américaine possède un dossier de 16-3-4, bon pour 36 points, et a remporté ses deux derniers duels en plus d'avoir la meilleure offensive du circuit Bettman, avec 89 buts, 10 de plus que son plus proche poursuivant, les Panthers de la Floride.

C’est le défenseur John Carlson, avec 35 points, qui est le meilleur pointeur des «Caps».

De leur côté, les Rangers peinent cette saison avec une maigre récolte de 18 points, au septième rang du classement de la section Métropolitaine. Ils ont le même nombre de points que les Devils du New Jersey, qui sont derniers. (Voyez dans la vidéo ci-dessus la raclée que les Rangers ont subi face au Lightning, il y a quelques jours)

Henrik Lundqvist sera devant le filet des Rangers. Il devrait faire face à Braden Holtby.